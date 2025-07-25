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Главная Харьков Поврежденное медучреждение и раненые в Харькове — фоторепортаж

Поврежденное медучреждение и раненые в Харькове — фоторепортаж

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Дата публикации 25 июля 2025 14:21
Атака на Харьков — фото последствий
Последствия удара РФ по Харькову 25 июля. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

В пятницу, 25 июля, российские оккупанты атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами. В результате вражеского обстрела погиб один человек, количество пострадавших продолжает расти.

Об этом информируют Новини.LIVE с места происшествия.

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Атака РФ на Харків
Последствия удара РФ по Харькову 25 июля. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE
Обстріл Харкова
Последствия удара РФ по Харькову 25 июля. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Атака РФ на Харьков — фото последствий

Сегодня, 25 июля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков управляемыми авиационными бомбами.

По информации мэра города, в Индустриальном районе КАБ попал в здание медицинского учреждения.

Удар по Харкову
Последствия удара РФ по Харькову 25 июля. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE
Атака РФ на Харків 25 липня
Последствия удара РФ по Харькову 25 июля. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в комментарии Новини.LIVE отметил, что весь медицинский персонал, а также пациенты эвакуированы из больницы, под завалами никого нет.

По его словам, функционирование медицинского учреждения невозможно, нужно делать полное обследование и реконструкцию.

Наслідки удару по Харкову
Последствия удара РФ по Харькову 25 июля. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии Новини.LIVE отметил, что среди пострадавших в результате атаки РФ на Харьков — одна девочка 12 лет.

Обстріл Харкова 25 липня
Спасатели на месте удара РФ в Харькове. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Ранее мы информировали, что 25 июля российские войска нанесли удар по Харькову, в результате чего погиб человек.

Впоследствии стало известно, что в результате удара РФ по Харькову количество пострадавших стремительно растет — сейчас известно о 12 раненых.

Харьков обстрелы атака разрушения пострадавшие
Вероника Марченко - журналист
Автор:
Вероника Марченко
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