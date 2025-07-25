Атака на Харьков — фото последствий

Поврежденное медучреждение и раненые в Харькове — фоторепортаж
В пятницу, 25 июля, российские оккупанты атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами. В результате вражеского обстрела погиб один человек, количество пострадавших продолжает расти.
Об этом информируют Новини.LIVE с места происшествия.
Атака РФ на Харьков — фото последствий
Сегодня, 25 июля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков управляемыми авиационными бомбами.
По информации мэра города, в Индустриальном районе КАБ попал в здание медицинского учреждения.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в комментарии Новини.LIVE отметил, что весь медицинский персонал, а также пациенты эвакуированы из больницы, под завалами никого нет.
По его словам, функционирование медицинского учреждения невозможно, нужно делать полное обследование и реконструкцию.
Директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии Новини.LIVE отметил, что среди пострадавших в результате атаки РФ на Харьков — одна девочка 12 лет.
Ранее мы информировали, что 25 июля российские войска нанесли удар по Харькову, в результате чего погиб человек.
Впоследствии стало известно, что в результате удара РФ по Харькову количество пострадавших стремительно растет — сейчас известно о 12 раненых.
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