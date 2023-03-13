У Харкові відновлять рух наземного електротранспорту на цьому тижні

Трамваї та тролейбуси у місті не працюють вже 5 добу

Відновлення роботи наземного електротранспорту заплановано на 15 березня. На сьогодні, трамваї та тролейбуси у місті не працюють, їхній рух зупинили після ракетної атаки окупантів 9 березня.

Про це розповів під час брифінгу голова Харківської міської ради Ігор Терехов.

"Буду обережним у прогнозах, за нашим приблизним даним, будемо чекати, що в середу вранці буде електротранспорт на маршрутах міста. Це дуже обережний прогноз. Ми не можемо знати, що в голові у РФ, можуть бути ще обстріли", — сказав Терехов.

Також міський голова розповів, що внаслідок масованого обстрілу Харкова об’єкти критичної інфраструктури зазнали серйозних пошкоджень. У місті досі виникають проблеми з напругою.

"Ми зараз працюємо з Укренерго, обленерго, щоб якнайшвидше запустити громадський транспорт. На жаль, дуже тяжке пошкодження маємо стосовно трансформаторних підстанцій, стосовно напруги, ви бачите, що є нестабільність. Сьогодні ми були вимушені зупинити одну лінію метро, але зараз метро працює у штатному режимі. Ми працюємо з обленерго над цим питанням", — повідомив Ігор Терехов.

Наразі у Харкові курсують більше сотні автобусів, які замінюють електротранспорт.

Нагадаємо, що 9 березня, ворог завдав біля 15 ударів по Харкову і області. Під прицілом окупантів знову об‘єкти критичної інфраструктури. Через це місто було повністю знеживлене. Зупинився міський електротранспорт та метро.

Харківська підземка відновила свою роботу лише 12 березня, але з перебоями.