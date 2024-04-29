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Постраждалий під час пожежі в Харкові у лютому розповів, як РФ зруйнувала його будинок

29 квітня 2024 23:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Постраждалий під час пожежі в Харкові у лютому розповів, як РФ зруйнувала його будинок
Чоловік, який постраждав під час пожежі в Харкові у лютому. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Постраждалий чоловік Олексій під час пожежі у лютому в Харкові розповів, як російські окупанти зруйнували його будинок. За його словами, тоді навіть сніг горів, він ледве врятувався.

Про це Олексій розповів у коментарі Новини.LIVE.

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Відео з Олексієм. Фото: скриншот

Удар РФ по складу пально-мастильних матеріалів у Харкові

Коли окупанти вдарили по складу пально-мастильних матеріалів, Олексій втратив все своє майно. Він постійно приходить до свого згорілого дому, пробує садити город, однак більша частина землі вже непридатна до використання. 

"Якщо взяти шматок землі, то можна почути запах нафтопродуктів. Я сюди кожен день приїжджаю та бачу, що на таких ділянках навіть бурʼян не росте. На тих шматочках землі, де все гаразд, я вже посадив картоплю", — каже Олексій.

З будинком чоловіка великі проблеми. Одна зі спадкоємиць проживає на території Росії, тому нотаріус відмовляє в оформленні документів на житло. 

За словами Олексія, на випадок, якщо дружина та брат приїдуть у відпустку зі служби, йому ніде буде розмістити їх, бо сам проживає у кімнаті в гуртожитку. 

До того ж постраждалий додав, що відновлює документи за власні кошти. 

Нагадаємо, що 9 лютого Росія вдарила по автозаправній станції у Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки розлилося пальне, площа пожежі становила 3700 кв. м.

Внаслідок атаки по місту у приватному будинку загинула ціла сім'я. У коридорі будинку рятувальники знайшли тіло чоловіка, а мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті.

Загалом у Харкові через витік пально-мастильних матеріалів внаслідок влучання безпілотника вщент згоріли 15 житлових будинків

війна
Харків
пожежа
Україна
обстріли
окупанти

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