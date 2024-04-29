Пострадавший при пожаре в Харькове в феврале рассказал, как РФ разрушила его дом

Мужчина, который пострадал во время пожара в Харькове в феврале. Фото: скриншот из видео

Пострадавший мужчина Алексей во время пожара в феврале в Харькове рассказал, как российские оккупанты разрушили его дом. По его словам, тогда даже снег горел, он едва спасся.

Об этом Алексей рассказал в комментарии Новини.LIVE.

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Удар РФ по складу горюче-смазочных материалов в Харькове

Когда оккупанты ударили по складу горюче-смазочных материалов, Алексей потерял все свое имущество. Он постоянно приходит в свой сгоревший дом, пробует сажать огород, однако большая часть земли уже непригодна к использованию.

"Если взять кусок земли, то можно услышать запах нефтепродуктов. Я сюда каждый день приезжаю и вижу, что на таких участках даже сорняк не растет. На тех кусочках земли, где все в порядке, я уже посадил картошку", — говорит Алексей.

С домом мужчины большие проблемы. Одна из наследниц проживает на территории России, поэтому нотариус отказывает в оформлении документов на жилье.

По словам Алексея, в случае, если жена и брат приедут в отпуск со службы, ему негде будет разместить их, потому что сам проживает в комнате в общежитии.

К тому же пострадавший добавил, что восстанавливает документы за собственные средства.

Напомним, что 9 февраля Россия ударила по автозаправочной станции в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки разлилось горючее, площадь пожара составила 3700 кв. м.

В результате атаки по городу в частном доме погибла целая семья. В коридоре дома спасатели обнаружили тело мужчины, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате.

Всего в Харькове из-за утечки горюче-смазочных материалов в результате попадания беспилотника дотла сгорели 15 жилых домов.