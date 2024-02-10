У Харкові внаслідок атаки дронів в будинку загинула ціла сім'я — нові подробиці

Слідчі дії в будинку, де загинула родина. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок нічної атаки російських дронів по Харкову у приватному будинку загинула ціла сім'я. Тривають пошуки тіла одного з дітей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram в суботу, 10 лютого.

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"В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з п'яти людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей — семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики", — йдеться у повідомленні.

Будинок, де загинула родина. Фото: Новини.LIVE

Так, в коридорі будинку рятувальники знайшли тіло чоловіка, а мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті. Однак наймолодшого хлопчика ще не вдалося знайти, пошуки тривають.

За словами Синєгубова, загоряння сталось через виток палива, після чого стався витік небезпечної речовини по вулиці, на якій знаходиться житловий сектор.

Слідчі дії в будинку, де загинула родина. Фото: Новини.LIVE

Крім того, в іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Поранення отримали 61-річна та 39-річна жінки та 45-річний чоловік.

На місці працюють відповідні служби, встановлюються обставини.

Рятувальники на місці пожежі. Фото: Новини.LIVE

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, що 9 лютого Росія вдарила по автозаправній станції в Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки розлилося пальне, площа пожежі становить 3700 кв. м.

Пізніше голова Великобурлуцької селищної військової адміністрації Віктор Терещенко розповів про пошкодження будівель у центрі.

Також ми писали, що рятувальники знаходять тіла загиблих внаслідок нічної атаки по Харкову. Зокрема, виявлено останки трьох дітей.