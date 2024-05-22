Потужний обстріл Харкова — що відомо про вибухи та наслідки

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

Після оголошення повітряної тривоги 22 травня у Харкові було чути вибухи. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про загорання цивільних об'єктів, відомо про щонайменше чотирьох поранених.

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав у Telegram у середу, 22 травня.

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Внаслідок удару, попередньо керованим боєприпасом, очільник ОВА повідомив про загорання на цивільних об'єктах.

Вибухи пролунали у місті о 13:45. За попередніми даними, є загорання на автозаправці та у багатоквартирному житловому будинку. Також відомо про пошкоджене кафе та автомобілі.

Допис Олега Синєгубова у Telegram. Фото: скриншот

Наразі відомо про чотирьох постраждалих, водій тролейбуса перебуває у важкому стані.

Ми писали, що у Харкові 22 травня було чутно декілька вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, 22 травня загарбники обстріляли місто Чугуїв Харківської області. У ОВА повідомили про семеро поранених мешканців.

Уночі проти 22 травня російські окупанти також завдали авіаційного удару по містах Шостка та Конотоп. Під ворожим обстрілом опинилися енергетичні об'єкти.