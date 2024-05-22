Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Потужний обстріл Харкова — що відомо про вибухи та наслідки arrow

Потужний обстріл Харкова — що відомо про вибухи та наслідки

22 травня 2024 14:41
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Потужний обстріл Харкова — що відомо про вибухи та наслідки
Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Після оголошення повітряної тривоги 22 травня у Харкові було чути вибухи. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про загорання цивільних об'єктів, відомо про щонайменше чотирьох поранених.

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав у Telegram  у середу, 22 травня.

Читайте також:

Потужний удар по Харкову

Внаслідок удару, попередньо керованим боєприпасом, очільник ОВА повідомив про загорання на цивільних об'єктах.

Вибухи пролунали у місті о 13:45. За попередніми даними, є загорання на автозаправці та у багатоквартирному житловому будинку. Також відомо про пошкоджене кафе та автомобілі.

Потужний обстріл Харкова — що відомо про вибухи та наслідки - фото 1
Допис Олега Синєгубова у Telegram. Фото: скриншот

Наразі відомо про чотирьох постраждалих, водій тролейбуса перебуває у важкому стані.

Ми писали, що у Харкові 22 травня було чутно декілька вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, 22 травня загарбники обстріляли місто Чугуїв Харківської області. У ОВА повідомили про семеро поранених мешканців.

Уночі проти 22 травня російські окупанти також завдали авіаційного удару по містах Шостка та Конотоп. Під ворожим обстрілом опинилися енергетичні об'єкти.

Харків
пожежа
вибух
Харківська область
обстріли
Харківська ОДА
боєприпаси
Олег Синєгубов
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify