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Мощный обстрел Харькова — что известно о взрывах и последствиях

22 мая 2024 14:41
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Мощный обстрел Харькова — что известно о взрывах и последствиях
Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

После объявления воздушной тревоги 22 мая в Харькове были слышны взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о возгорании гражданских объектов, известно о  четырех раненых.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал в Telegram в среду, 22 мая.

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В результате удара, предварительно управляемого боеприпасом, глава ОВА сообщил о возгорании на гражданских объектах.

Взрывы раздались в городе в 13:45. По предварительным данным, есть возгорание на автозаправке и у многоквартирном жилом доме. Также известно о поврежденных кафе и автомобилях.

Мощные обстрелы Харькова — что известно о взрывах и последствиях - фото 1
Сообщение Олега Синегубова в Telegram. Фото: скриншот

Пока известно о четырех пострадавших, водитель троллейбуса находится в тяжелом состоянии.

Мы писали, что в Харькове 22 мая было слышно несколько взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Напомним, 22 мая захватчики обстреляли город Чугуев Харьковской области. В ОВА сообщили о семи раненых жителях.

Ночью против 22 мая российские оккупанты также нанесли авиационный удар по городам Шостка и Конотоп. Под вражеским обстрелом оказались энергетические объекты.

Харьков
пожар
взрыв
Харьковская область
обстрелы
Харьковская ОГА
боеприпасы
Олег Синегубов
война в Украине

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