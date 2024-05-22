Мощный обстрел Харькова — что известно о взрывах и последствиях
После объявления воздушной тревоги 22 мая в Харькове были слышны взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о возгорании гражданских объектов, известно о четырех раненых.
Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал в Telegram в среду, 22 мая.
Мощный удар по Харькову
В результате удара, предварительно управляемого боеприпасом, глава ОВА сообщил о возгорании на гражданских объектах.
Взрывы раздались в городе в 13:45. По предварительным данным, есть возгорание на автозаправке и у многоквартирном жилом доме. Также известно о поврежденных кафе и автомобилях.
Пока известно о четырех пострадавших, водитель троллейбуса находится в тяжелом состоянии.
Мы писали, что в Харькове 22 мая было слышно несколько взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Напомним, 22 мая захватчики обстреляли город Чугуев Харьковской области. В ОВА сообщили о семи раненых жителях.
Ночью против 22 мая российские оккупанты также нанесли авиационный удар по городам Шостка и Конотоп. Под вражеским обстрелом оказались энергетические объекты.
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