В Харькове осудили жителя Изюма за сотрудничество с оккупантами

Раздача русской гуманитарной помощи в Изюме. Фото иллюстративное: росСМИ

В Харькове судили жителя села Комаровка в Изюмском районе. Он добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами во время их пребывания на территории населенного пункта в 2022 году и угрожал односельчанам за попытку противостоять российским военным.

Об этом говорится в приговоре Дзержинского районного суда Харькова, обнародованном на Opendatabot.

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По материалам дела обвиняемый является уроженцем Луганской области. Он во время оккупации села согласился выполнять разные указания представителей так называемой оккупационной власти. В частности, он занимался распространением гуманитарной помощи и публично агитировал местных жителей перейти на сторону российских захватчиков.

Свидетели в суде сообщили, что мужчина активно говорил о том, что "Украина больше сюда не вернется", призвал избавиться от национальной валюты и не мешать действиям российских военных. Также они рассказали, что обвиняемый привез российское знамя и повесил его на здании сельсовета и угрожал всем, кто хотел или просил снять его.

В ходе судебного заседания обвиняемый не признал своей вины. По его словам, он занимался гуманитарной помощью для поддержки жителей села в сложный период. Мол, в населенном пункте не было никого из представителей органов власти и местного самоуправления, поэтому он принял инициативу для поддержки населения. А про флаг заявил, что просил не трогать его только из-за страха последствий, потому что оккупанты якобы перестанут возить помощь и будут заходить ко всем в дома.

Приговор суда для коллаборанта

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного проступка по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В качестве наказания ему назначен запрет занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления или в органах, оказывающих публичные услуги сроком на 13 лет.

Приговор может быть обжалован в Харьковский апелляционный суд в течение 30 дней с момента его оглашения.

Напомним, недавно в Харькове судили работницу коммунального предприятия, которая ударила бутылкой в лицо прохожего. А в Харьковской области избрали наказание для мужчины, который насмерть избил свою сожительницу.