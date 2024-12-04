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У Харкові комунальниця вдарила пляшкою перехожого — рішення суду

4 грудня 2024 14:07
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Харкові винесли вирок комунальниці у справі про тілесні ушкодження
Працівники комунальної служби. Фото ілюстративне: Pro100Media
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харкові нетвереза працівниця комунального підприємства напала з пляшкою на перехожого під час словесної перепалки. Від удару потерпілий отримав різану травму, тож конфлікт дійшов до суду.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікований на Opendatabot.

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Інцидент стався 15 листопада 2024 року. За даними слідства, під час конфлікту обвинувачена, працівниця комунального підприємства "Харківзеленбуд", нанесла потерпілому тілесні ушкодження. Жінка, використовуючи скляну пляшку, завдала удару в область обличчя потерпілому через що з'явилася рана, яка потребувала хірургічного втручання, а також інші ушкодження, які кваліфіковано як легкі тілесні.

Обвинувачена під час досудового слідства визнала свою провину, що стало підставою для розгляду справи у спрощеному порядку. Також потерпілий надав свою згоду на такий формат розгляду.

Суд врахував, що обвинувачена раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, працевлаштована та визнала провину. Однак обтяжувальною обставиною стало те, що злочин було скоєно в стані алкогольного сп’яніння.

Вироком суду обвинувачену визнано винною за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України. Їй призначено штраф у розмірі 850 гривень (50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Нагадаємо, у Харкові нещодавно судили чоловіка, який поцупив кабелі на суму понад 70 тисяч гривень, а також батька дітей, який п'ять років не сплачував аліменти.

бійка суд Харків правосуддя комунальні служби

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