Повітряна тривога в Україні — РФ випустила КАБи по Харківщині
У низці областей України оголосили повітряну тривогу вранці, 26 квітня. Зокрема, стало відомо, що РФ випустила КАБи у бік Харківщини.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
10:17 у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
10:28 стало відомо про те, що армія РФ запустила керовані авіаційні бомби у бік Харківщини.
Мапа тривог
Станом на 10:38 мапа тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, за минулу добу ворог не здійснював обстрілів Харкова. В свою чергу, на території області було обстріляно 15 населених пунктів.
25 квітня ворог атакував Балаклію Харківської області. У МВА оприлюднили кадри наслідків.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок удару збільшилася до десяти.
Читайте Новини.LIVE!