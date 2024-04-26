Повітряна тривога в Україні — РФ випустила КАБи по Харківщині

Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: DW

У низці областей України оголосили повітряну тривогу вранці, 26 квітня. Зокрема, стало відомо, що РФ випустила КАБи у бік Харківщини.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

10:17 у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

10:28 стало відомо про те, що армія РФ запустила керовані авіаційні бомби у бік Харківщини.

Мапа тривог

Станом на 10:38 мапа тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, за минулу добу ворог не здійснював обстрілів Харкова. В свою чергу, на території області було обстріляно 15 населених пунктів.

25 квітня ворог атакував Балаклію Харківської області. У МВА оприлюднили кадри наслідків.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок удару збільшилася до десяти.