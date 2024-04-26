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Повітряна тривога в Україні — РФ випустила КАБи по Харківщині

26 квітня 2024 10:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога в Україні — РФ випустила КАБи по Харківщині
Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: DW
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У низці областей України оголосили повітряну тривогу вранці, 26 квітня. Зокрема, стало відомо, що РФ випустила КАБи у бік Харківщини. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. 

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Повітряна тривога в Україні

10:17 у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Повітряна тривога в Україні

10:28 стало відомо про те, що армія РФ запустила керовані авіаційні бомби у бік Харківщини. 

Обстріл Харківщини

Мапа тривог

Станом на 10:38 мапа тривог має такий вигляд:

Повітряна тривога 26 квітня вранці

Нагадаємо, за минулу добу ворог не здійснював обстрілів Харкова. В свою чергу, на території області було обстріляно 15 населених пунктів.

25 квітня ворог атакував Балаклію Харківської області. У МВА оприлюднили кадри наслідків.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок удару збільшилася до десяти.

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Харків
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війна в Україні

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