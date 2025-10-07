Побиття вчителя працівником ТЦК у Харкові — вирок суду

Працівник ТЦК побив учителя у Харкові — суд виніс вирок
Салтівський районний суд Харкова 7 жовтня виніс вирок працівнику територіального центру комплектування, який побив вчителя історії у травні 2025 року. Обвинуваченого визнали винним у хуліганстві та призначили йому покарання.
Про це повідомляє Суспільне.
Вирок для працівника ТЦК, який побив вчителя
Експрацівника ТЦК Сергія Воловика визнали винним та призначили йому покарання у вигляді обмеження волі на строк три роки. Крім того, суд зобов'язав його сплатити 150 тисяч гривень моральної шкоди.
Потерпілий Юрій Федяй водночас сказав, що його головна мета — показати та довести, що він не провокував працівників ТЦК.
"Хочу подякувати всім за підтримку: близьким, друзям, знайомим, які мені написали — дуже важливо. Також хочу подякувати всім українцям, які підтримали мене у соціальних мережах — ваша увага і небайдужість дала можливість отримати такий результат, який сьогодні озвучив суд", — сказав вчитель.
Прокурор Сергій Яковенко теж задоволений вироком. За його словами, "це грубе порушення громадського порядку, вчинене з особливою зухвалістю".
Нагадаємо, у травні 2025 року у Харкові трапилась бійка між працівником ТЦК та вчителем історії. У місцевому військкоматі заявляли, що конфлікт розпочався через провокації харків'янина.
Ігор Терехов пообіцяв покарати винних у побитті вчителя і сказав, що йому надається юридична допомога.
Читайте Новини.LIVE!