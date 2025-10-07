Відео
Головна Харків Працівник ТЦК побив учителя у Харкові — суд виніс вирок

Працівник ТЦК побив учителя у Харкові — суд виніс вирок

Дата публікації: 7 жовтня 2025 14:39
Побиття вчителя працівником ТЦК у Харкові — вирок суду
Засідання суду у справі побиття вчителя працівником ТЦК. Фото: Суспільне

Салтівський районний суд Харкова 7 жовтня виніс вирок працівнику територіального центру комплектування, який побив вчителя історії у травні 2025 року. Обвинуваченого визнали винним у хуліганстві та призначили йому покарання.

Про це повідомляє Суспільне

Читайте також:

Вирок для працівника ТЦК, який побив вчителя

Експрацівника ТЦК Сергія Воловика визнали винним та призначили йому покарання у вигляді обмеження волі на строк три роки. Крім того, суд зобов'язав його сплатити 150 тисяч гривень моральної шкоди. 

Потерпілий Юрій Федяй водночас сказав, що його головна мета — показати та довести, що він не провокував працівників ТЦК.

"Хочу подякувати всім за підтримку: близьким, друзям, знайомим, які мені написали — дуже важливо. Також хочу подякувати всім українцям, які підтримали мене у соціальних мережах — ваша увага і небайдужість дала можливість отримати такий результат, який сьогодні озвучив суд", — сказав вчитель. 

Прокурор Сергій Яковенко теж задоволений вироком. За його словами, "це грубе порушення громадського порядку, вчинене з особливою зухвалістю". 

Нагадаємо, у травні 2025 року у Харкові трапилась бійка між працівником ТЦК та вчителем історії. У місцевому військкоматі заявляли, що конфлікт розпочався через провокації харків'янина. 

Ігор Терехов пообіцяв покарати винних у побитті вчителя і сказав, що йому надається юридична допомога. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
