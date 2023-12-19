Правоохоронці показали наслідки обстрілу Куп'янського району Харківщини
Офіс Генерального прокурора показав фото наслідків російського обстрілу селища Куп'янськ-Вузловий Харківської області. Під час обстрілу було поранено місцеву мешканку.
Про це повідомляє пресслужба ГПУ.
Наслідки обстрілу Харківської області
Як зазначається, 19 грудня близько 11:00 армія Росії здійснила артилерійський обстріл селища, внаслідок якого було поранено жінку. Також обстрілом було пошкоджено житлові будинки, чимало господарчих споруд та лікарню.
За фактом обстрілу Купʼянська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Прокурори у співпраці з поліцейськими вживають необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.
Нагадаємо, що раніше прокурори повідомили про підозру колаборанту з окупаційної адміністрації у Харківській області. Йому загрожує позбавлення волі.
А також вчора на Харківщині, у селищі Барвінкове, сталася ДТП за участі пасажирського автобуса. Він не зміг впоратися зі слизьким підйомом і влетів в паркан. На щастя, минулося без постраждалих.
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