Правоохоронці показали наслідки обстрілу Куп'янського району Харківщини

Один з прокурорів Харківщини фільмує наслідки російського обстрілу. Фото: Харківська облпрокуратура

Офіс Генерального прокурора показав фото наслідків російського обстрілу селища Куп'янськ-Вузловий Харківської області. Під час обстрілу було поранено місцеву мешканку.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

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Наслідки обстрілу Харківської області

Як зазначається, 19 грудня близько 11:00 армія Росії здійснила артилерійський обстріл селища, внаслідок якого було поранено жінку. Також обстрілом було пошкоджено житлові будинки, чимало господарчих споруд та лікарню.

Фільмування наслідків обстрілу. Джерело: Харківська облпрокуратура

Наслідки обстрілу Куп'янська-Вузлового. Джерело: Харківська облпрокуратура

За фактом обстрілу Купʼянська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Наслідки обстрілу Куп'янська-Вузлового. Джерело: Харківська облпрокуратура

Наслідки обстрілу Куп'янська-Вузлового. Джерело: Харківська облпрокуратура

Наслідки обстрілу Куп'янська-Вузлового. Джерело: Харківська облпрокуратура

Прокурори у співпраці з поліцейськими вживають необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Фільмування наслідків обстрілу. Джерело: Харківська облпрокуратура

Уламки російських снарядів. Джерело: Харківська облпрокуратура

Нагадаємо, що раніше прокурори повідомили про підозру колаборанту з окупаційної адміністрації у Харківській області. Йому загрожує позбавлення волі.

А також вчора на Харківщині, у селищі Барвінкове, сталася ДТП за участі пасажирського автобуса. Він не зміг впоратися зі слизьким підйомом і влетів в паркан. На щастя, минулося без постраждалих.