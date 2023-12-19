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Правоохоронці показали наслідки обстрілу Куп'янського району Харківщини

19 грудня 2023 16:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Правоохоронці показали наслідки обстрілу Куп'янського району Харківщини
Один з прокурорів Харківщини фільмує наслідки російського обстрілу. Фото: Харківська облпрокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Офіс Генерального прокурора показав фото наслідків російського обстрілу селища Куп'янськ-Вузловий Харківської області. Під час обстрілу було поранено місцеву мешканку.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ

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Наслідки обстрілу Харківської області

Як зазначається, 19 грудня близько 11:00 армія Росії здійснила  артилерійський обстріл селища, внаслідок якого було поранено жінку. Також обстрілом було пошкоджено житлові будинки, чимало господарчих споруд та лікарню. 

ГПУ показала наслідки обстрілу Куп'янського району Харківщини
Фільмування наслідків обстрілу. Джерело: Харківська облпрокуратура
ГПУ показала наслідки обстрілу Куп'янського району Харківщини
Наслідки обстрілу Куп'янська-Вузлового. Джерело: Харківська облпрокуратура

За фактом обстрілу Купʼянська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ). 

ГПУ показала наслідки обстрілу Куп'янського району Харківщини
Наслідки обстрілу Куп'янська-Вузлового. Джерело: Харківська облпрокуратура
ГПУ показала наслідки обстрілу Куп'янського району Харківщини
Наслідки обстрілу Куп'янська-Вузлового. Джерело: Харківська облпрокуратура
ГПУ показала наслідки обстрілу Куп'янського району Харківщини
Наслідки обстрілу Куп'янська-Вузлового. Джерело: Харківська облпрокуратура

Прокурори у співпраці з поліцейськими вживають необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

ГПУ показала наслідки обстрілу Куп'янського району Харківщини
Фільмування наслідків обстрілу. Джерело: Харківська облпрокуратура
ГПУ показала наслідки обстрілу Куп'янського району Харківщини
Уламки російських снарядів. Джерело: Харківська облпрокуратура

Нагадаємо, що раніше прокурори повідомили про підозру колаборанту з окупаційної адміністрації у Харківській області. Йому загрожує позбавлення волі.

А також вчора на Харківщині, у селищі Барвінкове, сталася ДТП за участі пасажирського автобуса. Він не зміг впоратися зі слизьким підйомом і влетів в паркан. На щастя, минулося без постраждалих. 

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