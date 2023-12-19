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Правоохранители показали последствия обстрела Купянского района Харьковской области

19 декабря 2023 16:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Правоохранители показали последствия обстрела Купянского района Харьковской области
Один из прокуроров Харьковской области снимает последствия российских обстрелов. Фото: Харьковская облпрокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Офис Генерального прокурора показал фото последствий российских обстрелов поселка Купянск-Узловой Харьковской области. Во время обстрела была ранена местная жительница.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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Последствия обстрела Харьковской области

Как отмечается, 19 декабря около 11:00 армия России произвела артиллерийский обстрел поселка, в результате которого была ранена женщина. Также обстрелом были повреждены жилые дома, многие хозяйственные постройки и больница.

ГПУ показала последствия обстрела Купянского района Харьковской области
Съемка последствий обстрелов. Источник: Харьковская облпрокуратура
ГПУ показала последствия обстрела Купянского района Харьковской области
Последствия обстрела Купянска-Узлового. Источник: Харьковская облпрокуратура

По факту обстрела, Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

ГПУ показала последствия обстрела Купянского района Харьковской области
Последствия обстрела Купянска-Узлового. Источник: Харьковская облпрокуратура
ГПУ показала последствия обстрела Купянского района Харьковской области
Последствия обстрела Купянска-Узлового. Источник: Харьковская облпрокуратура
ГПУ показала последствия обстрела Купянского района Харьковской области
Последствия обстрела Купянска-Узлового. Источник: Харьковская облпрокуратура

Прокуроры в сотрудничестве с полицейскими принимают необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

ГПУ показала последствия обстрела Купянского района Харьковской области
Съемка последствий обстрелов. Источник: Харьковская облпрокуратура
ГПУ показала последствия обстрела Купянского района Харьковской области
Обломки русских снарядов. Источник: Харьковская облпрокуратура

Напомним, ранее прокуроры сообщили о подозрении коллаборанту из оккупационной администрации в Харьковской области. Ему грозит лишение свободы.

А также вчера в Харьковской области, в поселке Барвенково, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Он не смог справиться со скользким подъемом и влетел в забор. К счастью, обошлось без пострадавших.

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