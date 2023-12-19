Правоохранители показали последствия обстрела Купянского района Харьковской области
Офис Генерального прокурора показал фото последствий российских обстрелов поселка Купянск-Узловой Харьковской области. Во время обстрела была ранена местная жительница.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Последствия обстрела Харьковской области
Как отмечается, 19 декабря около 11:00 армия России произвела артиллерийский обстрел поселка, в результате которого была ранена женщина. Также обстрелом были повреждены жилые дома, многие хозяйственные постройки и больница.
По факту обстрела, Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Прокуроры в сотрудничестве с полицейскими принимают необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.
Напомним, ранее прокуроры сообщили о подозрении коллаборанту из оккупационной администрации в Харьковской области. Ему грозит лишение свободы.
А также вчера в Харьковской области, в поселке Барвенково, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Он не смог справиться со скользким подъемом и влетел в забор. К счастью, обошлось без пострадавших.
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