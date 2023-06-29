Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів Харківщини: є загиблі
Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах області. Ворог завдав ракетного удару з ЗРК С-300 по м. Чугуїв.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Обстріл Чугуєва
Як розповідають у прокуратурі, 29 червня приблизно о 1:00 російські військові завдали ракетний удар по м. Чугуїв. За попередніми даними, трьома ракетами типу С-300, випущених з Бєлгородської області РФ. Попередньо, обійшлося без жертв.
"Дві ракети влучили у центрі Чугуєва, ще одна — у передмісті. Правоохоронці зафіксували пошкодження багатоповерхівки, магазинів, приватних автомобілів", — розповідають правоохоронці.
Прокурори у взаємодії зі слідчими Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області задокументували наслідки збройної агресії РФ. За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Наслідки обстрілів в області
Також за даними поліції, в результаті обстрілу села Курилівка з реактивних систем залпового вогню "Ураган" травми отримала 69-річна жінка, яка в цей час знаходилася на городі. Постраждалу в тяжкому стані доставили до лікарні.
В селі Колодязне Куп'янського району пошкоджений приватний будинок та господарчі споруди.
У селі Вовчанські Хутори Чугуївського загинуло троє цивільних 45, 48 та 57-річних чоловіків.
Внаслідок обстрілу села Зелений Гай Ізюмського району пошкоджена будівля насосної станції.
Нагадаємо, що 28 червня, російські окупанти обстріляли село на Харківщині, загинули троє людей. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Також ми розповідали, що цими вихідними окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Внаслідок цього пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.