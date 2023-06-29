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Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів Харківщини: є загиблі

29 червня 2023 12:27
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів Харківщини: є загиблі
Правоохоронці фіксують наслідки ворожого обстрілу. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах області. Ворог завдав ракетного удару з ЗРК С-300 по м. Чугуїв.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Обстріл Чугуєва

Як розповідають у прокуратурі, 29 червня приблизно о 1:00 російські військові завдали ракетний удар по м. Чугуїв. За попередніми даними, трьома ракетами типу С-300, випущених з Бєлгородської області РФ. Попередньо, обійшлося без жертв. 

"Дві ракети влучили у центрі Чугуєва, ще одна — у передмісті. Правоохоронці зафіксували пошкодження багатоповерхівки, магазинів, приватних автомобілів", — розповідають правоохоронці.

Пошкоджене авто після ворожого обстрілу. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Прокурори у взаємодії зі слідчими Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області задокументували наслідки збройної агресії РФ. За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Правоохоронці фіксують наслідки ворожого обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Наслідки обстрілів в області

Також за даними поліції, в результаті обстрілу села Курилівка з реактивних систем залпового вогню "Ураган" травми отримала 69-річна жінка, яка в цей час знаходилася на городі. Постраждалу в тяжкому стані доставили до лікарні.

В селі Колодязне Куп'янського району пошкоджений приватний будинок та господарчі споруди. 

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського загинуло троє цивільних 45, 48 та 57-річних чоловіків.

Внаслідок обстрілу села Зелений Гай Ізюмського району пошкоджена будівля насосної станції.

Правоохоронці фіксують наслідки ворожого обстрілу. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Нагадаємо, що 28 червня, російські окупанти обстріляли село на Харківщині, загинули троє людей. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Також ми розповідали, що цими вихідними окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Внаслідок цього пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

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