Правоохранители зафиксировали последствия обстрелов Харьковщины: есть погибшие

Правоохранители зафиксировали последствия обстрелов Харьковской области: есть погибшие
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали прифронтовые и пограничные населенные пункты в Харьковском, Чугуевском, Изюмском и Купянском районах области. Враг нанес ракетный удар с ЗРК С-300 по г. Чугуев.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .
Обстрел Чугуева
Как рассказывают в прокуратуре, 29 июня примерно в 1:00 российские военные нанесли ракетный удар по г. Чугуев. По предварительным данным, тремя ракетами типа С-300, выпущенными из Белгородской области РФ. Предварительно обошлось без жертв.
"Две ракеты попали в центре Чугуева, еще одна - в пригороде. Правоохранители зафиксировали повреждения многоэтажки, магазинов, частных автомобилей", — рассказывают правоохранители.
Прокуроры по взаимодействию со следователями Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ. При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Последствия обстрелов в области
Также по данным полиции, в результате обстрела села Куриловка из реактивных систем залпового огня "Ураган" травмы получила 69-летняя женщина, которая в это время находилась на огороде. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.
В селе Колодязное Купянского района поврежден частный дом и хозяйственные постройки.
В селе Волчанские Хутора Чугуевского погибли трое гражданских 45, 48 и 57-летних мужчин.
В результате обстрела села Зеленый Гай Изюмского района повреждено здание насосной станции.
Напомним, что 28 июня, российские оккупанты обстреляли село на Харьковщине, погибли три человека. Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Также мы рассказывали, что в эти выходные оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. В результате повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения.