Правоохранители зафиксировали последствия обстрелов Харьковщины: есть погибшие

Правоохранители фиксируют последствия вражеских обстрелов. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали прифронтовые и пограничные населенные пункты в Харьковском, Чугуевском, Изюмском и Купянском районах области. Враг нанес ракетный удар с ЗРК С-300 по г. Чугуев.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Обстрел Чугуева

Как рассказывают в прокуратуре, 29 июня примерно в 1:00 российские военные нанесли ракетный удар по г. Чугуев. По предварительным данным, тремя ракетами типа С-300, выпущенными из Белгородской области РФ. Предварительно обошлось без жертв.

"Две ракеты попали в центре Чугуева, еще одна - в пригороде. Правоохранители зафиксировали повреждения многоэтажки, магазинов, частных автомобилей", — рассказывают правоохранители.

Поврежден автомобиль после вражеского обстрела. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Прокуроры по взаимодействию со следователями Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ. При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Правоохранители фиксируют последствия вражеских обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Последствия обстрелов в области

Также по данным полиции, в результате обстрела села Куриловка из реактивных систем залпового огня "Ураган" травмы получила 69-летняя женщина, которая в это время находилась на огороде. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В селе Колодязное Купянского района поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

В селе Волчанские Хутора Чугуевского погибли трое гражданских 45, 48 и 57-летних мужчин.

В результате обстрела села Зеленый Гай Изюмского района повреждено здание насосной станции.

Правоохранители фиксируют последствия вражеских обстрелов. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Напомним, что 28 июня, российские оккупанты обстреляли село на Харьковщине, погибли три человека. Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Также мы рассказывали, что в эти выходные оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. В результате повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения.