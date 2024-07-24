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Прикордонники евакуювали з-під Вовчанська чотирьох цивільних — що відомо

24 липня 2024 21:50
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Прикордонники евакуювали з-під Вовчанська трьох жінок та чоловіка
Евакуація цивільних з-під Вовчанська. Фото: Національна поліція
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

На Харківщині прикордонники евакуювали з-під Вовчанська чотирьох цивільних. Всі вони через обстріли РФ залишилися без домівок.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба (ДПСУ) у Telegram.

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В опублікованому відео військові розповіли деталі і показали кадри, як відбувався процес евакуації від початку і до кінця.

Як зазначається, три жінки і чоловік, що проживали у прикордонному селі в Харківській області, довго не хотіли виїжджати з населеного пункту, до якого наблизилася війна. Після того, як обстріли зруйнували їхнє житло, люди не знали, що робити, і звернулися за допомогою до військових. 

Прикордонники Чопського загону "Фрозен" та "Воділа" оперативно вивели постраждалих до точку евакуації, звідки їх на автомобілі доправили до безпечного населеного пункту. Вже там їх зустріли співробітники Національної поліції та волонтери.

Нагадаємо, що окрім фугасних авіабомб, російські окупаційні війська застосовують проти мирних мешканців Харківщини хімічні боєприпаси. Про це у своєму TikTok розповів волонтер, який займається евакуацією людей.

Раніше ми писали, що у Харківській області бійці ДПСУ виявили та знищили укріплення окупантів. Події відбувалися на Вовчанському напрямку.

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