Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Пограничники эвакуировали из-под Волчанска четырех гражданских — что известно arrow

Пограничники эвакуировали из-под Волчанска четырех гражданских — что известно

24 июля 2024 21:50
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Пограничники эвакуировали из-под Волчанска трех женщин и мужчину
Эвакуация гражданских из-под Волчанска. Фото: Национальная полиция
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Харьковской области пограничники эвакуировали из-под Волчанска четырех гражданских. Все они из-за обстрелов РФ остались без домов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба (ГНСУ) в Telegram.

Читайте также:

Что известно об эвакуации

В опубликованном видео военные рассказали детали и показали кадры, как происходил процесс эвакуации от начала и до конца.

Как отмечается, три женщины и мужчины, проживавшие в приграничной деревне в Харьковской области, долго не хотели уезжать из населенного пункта, к которому приблизилась война. После того, как обстрелы разрушили их жилье, люди не знали, что делать, и обратились за помощью к военным.

Пограничники Чопского отряда "Фрозен" и "Водила" оперативно вывели пострадавших в точку эвакуации, откуда их на автомобиле доставили в безопасный населенный пункт. Уже там их встретили сотрудники Национальной полиции и волонтеры.

Напомним, что, кроме фугасных авиабомб, российские оккупационные войска применяют против мирных жителей Харьковщины химические боеприпасы. Об этом в своем TikTok рассказал волонтер, занимающийся эвакуацией людей.

Ранее мы писали, что в Харьковской области бойцы ГНСУ обнаружили и уничтожили укрепление оккупантов. События происходили на Волчанском направлении.

война эвакуация Украина Харьковская область война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба