Пограничники эвакуировали из-под Волчанска трех женщин и мужчину

Эвакуация гражданских из-под Волчанска. Фото: Национальная полиция

В Харьковской области пограничники эвакуировали из-под Волчанска четырех гражданских. Все они из-за обстрелов РФ остались без домов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба (ГНСУ) в Telegram.

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Что известно об эвакуации

В опубликованном видео военные рассказали детали и показали кадры, как происходил процесс эвакуации от начала и до конца.

Как отмечается, три женщины и мужчины, проживавшие в приграничной деревне в Харьковской области, долго не хотели уезжать из населенного пункта, к которому приблизилась война. После того, как обстрелы разрушили их жилье, люди не знали, что делать, и обратились за помощью к военным.

Пограничники Чопского отряда "Фрозен" и "Водила" оперативно вывели пострадавших в точку эвакуации, откуда их на автомобиле доставили в безопасный населенный пункт. Уже там их встретили сотрудники Национальной полиции и волонтеры.

Напомним, что, кроме фугасных авиабомб, российские оккупационные войска применяют против мирных жителей Харьковщины химические боеприпасы. Об этом в своем TikTok рассказал волонтер, занимающийся эвакуацией людей.

Ранее мы писали, что в Харьковской области бойцы ГНСУ обнаружили и уничтожили укрепление оккупантов. События происходили на Волчанском направлении.