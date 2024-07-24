Пограничники эвакуировали из-под Волчанска трех женщин и мужчину

Пограничники эвакуировали из-под Волчанска четырех гражданских — что известно
В Харьковской области пограничники эвакуировали из-под Волчанска четырех гражданских. Все они из-за обстрелов РФ остались без домов.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба (ГНСУ) в Telegram.
Что известно об эвакуации
В опубликованном видео военные рассказали детали и показали кадры, как происходил процесс эвакуации от начала и до конца.
Как отмечается, три женщины и мужчины, проживавшие в приграничной деревне в Харьковской области, долго не хотели уезжать из населенного пункта, к которому приблизилась война. После того, как обстрелы разрушили их жилье, люди не знали, что делать, и обратились за помощью к военным.
Пограничники Чопского отряда "Фрозен" и "Водила" оперативно вывели пострадавших в точку эвакуации, откуда их на автомобиле доставили в безопасный населенный пункт. Уже там их встретили сотрудники Национальной полиции и волонтеры.
Напомним, что, кроме фугасных авиабомб, российские оккупационные войска применяют против мирных жителей Харьковщины химические боеприпасы. Об этом в своем TikTok рассказал волонтер, занимающийся эвакуацией людей.
Ранее мы писали, что в Харьковской области бойцы ГНСУ обнаружили и уничтожили укрепление оккупантов. События происходили на Волчанском направлении.
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