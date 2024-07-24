Обстрел Лозовой 24 июля — количество погибших возросло

Правоохранитель исследует обломки после обстрела Лозовой. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Лозовой Харьковской области возросло количество погибших в результате российского обстрела. Оккупанты убили трех человек.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в среду, 24 июля.

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Российский обстрел Лозовой

"К сожалению, два человека, чьи поиски продолжались на территории предприятия в Лозовой, нашли мертвыми", — говорится в сообщении.

Число погибших в результате российской атаки возросло до трех.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Подробности обстрелов Лозовой и Харькова

Оккупанты совершили воздушные атаки по Харькову и Лозовой. По меньшей мере 13 человек получили ранения.

Правоохранитель исследует обломки после обстрела Лозовой. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

"По данным следствия, 24 июля ВС РФ нанесли массированные удары по промышленным объектам в Холодногорском районе Харькова. Повреждены здания и помещения предприятий. В близлежащих многоквартирных жилых домах выбиты окна. Ранения получили девять человек", — говорится в сообщении.

Обломки российской ракеты. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Лозовой захватчики атаковали предприятие.

По предварительной информации, удары были нанесены ракетами "Искандер".

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, 24 июля оккупанты снова обстреляли Харьков. Они атаковали центральную часть города.

Также российские захватчики 24 июля нанесли ракетный удар по городу Лозовая Харьковской области. Четверо человек получили ранения.