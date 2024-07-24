Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области возросло количество погибших в результате обстрела arrow

В Харьковской области возросло количество погибших в результате обстрела

24 июля 2024 19:05
Виктория Козырь - редактор
Обстрел Лозовой 24 июля — количество погибших возросло
Правоохранитель исследует обломки после обстрела Лозовой. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Виктория Козырь - редактор

В Лозовой Харьковской области возросло количество погибших в результате российского обстрела. Оккупанты убили трех человек.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в среду, 24 июля.

Читайте также:

Российский обстрел Лозовой

"К сожалению, два человека, чьи поиски продолжались на территории предприятия в Лозовой, нашли мертвыми", — говорится в сообщении.

Число погибших в результате российской атаки возросло до трех.

null
Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Подробности обстрелов Лозовой и Харькова

Оккупанты совершили воздушные атаки по Харькову и Лозовой. По меньшей мере 13 человек получили ранения.

Российский обстрел Харькова и Лозовой 24 июля
Правоохранитель исследует обломки после обстрела Лозовой. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

"По данным следствия, 24 июля ВС РФ нанесли массированные удары по промышленным объектам в Холодногорском районе Харькова. Повреждены здания и помещения предприятий. В близлежащих многоквартирных жилых домах выбиты окна. Ранения получили девять человек", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Харькова и Лозовой 24 июля
Обломки российской ракеты. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Лозовой захватчики атаковали предприятие.

По предварительной информации, удары были нанесены ракетами "Искандер".

null
Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, 24 июля оккупанты снова обстреляли Харьков. Они атаковали центральную часть города.

Также российские захватчики 24 июля нанесли ракетный удар по городу Лозовая Харьковской области. Четверо человек получили ранения.

война Харьков Офис генерального прокурора Харьковская область обстрелы оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба