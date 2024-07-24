Обстрел Лозовой 24 июля — количество погибших возросло

В Харьковской области возросло количество погибших в результате обстрела
В Лозовой Харьковской области возросло количество погибших в результате российского обстрела. Оккупанты убили трех человек.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в среду, 24 июля.
Российский обстрел Лозовой
"К сожалению, два человека, чьи поиски продолжались на территории предприятия в Лозовой, нашли мертвыми", — говорится в сообщении.
Число погибших в результате российской атаки возросло до трех.
Подробности обстрелов Лозовой и Харькова
Оккупанты совершили воздушные атаки по Харькову и Лозовой. По меньшей мере 13 человек получили ранения.
Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.
"По данным следствия, 24 июля ВС РФ нанесли массированные удары по промышленным объектам в Холодногорском районе Харькова. Повреждены здания и помещения предприятий. В близлежащих многоквартирных жилых домах выбиты окна. Ранения получили девять человек", — говорится в сообщении.
В Лозовой захватчики атаковали предприятие.
По предварительной информации, удары были нанесены ракетами "Искандер".
Напомним, 24 июля оккупанты снова обстреляли Харьков. Они атаковали центральную часть города.
Также российские захватчики 24 июля нанесли ракетный удар по городу Лозовая Харьковской области. Четверо человек получили ранения.
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