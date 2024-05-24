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Прильоти у Харкові — мер Терехов розповів про наслідки атаки

24 травня 2024 00:07
оновлено: 00:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Прильоти у Харкові — мер Терехов розповів про наслідки атаки
Працівники ДСНС на місці удару РФ. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що внаслідок атаки на місто ввечері четверга, 23 травня, виявили два прильоти. На місцях пошкоджені будинки.

Про це Ігор Терехов повідомляє в Telegram.

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"На місцях останніх двох прильотів пошкоджені нежитлові приміщення та житлові будинки, зокрема, вибиті шибки та потрощені паркани", — зазначив Терехов.

Харківський мер додав, що наразі постраждалих немає.

Наслідки атаки на Харків увечері 23 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Нагадаємо, що вибухи в Харкові пролунали увечері 23 травня. Російські окупанти завдавали ударів за допомогою керованих авіаційних бомб.

Також ми повідомляли, що російські загарбники вранці 23 травня в ході масового обстрілу Харкова знищили державну друкарню. Відомо, яку зброю застосувала Росія.

Харків
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