Прильоти у Харкові — мер Терехов розповів про наслідки атаки
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що внаслідок атаки на місто ввечері четверга, 23 травня, виявили два прильоти. На місцях пошкоджені будинки.
Про це Ігор Терехов повідомляє в Telegram.
Наслідки атаки на Харків увечері 23 травня
"На місцях останніх двох прильотів пошкоджені нежитлові приміщення та житлові будинки, зокрема, вибиті шибки та потрощені паркани", — зазначив Терехов.
Харківський мер додав, що наразі постраждалих немає.
Нагадаємо, що вибухи в Харкові пролунали увечері 23 травня. Російські окупанти завдавали ударів за допомогою керованих авіаційних бомб.
Також ми повідомляли, що російські загарбники вранці 23 травня в ході масового обстрілу Харкова знищили державну друкарню. Відомо, яку зброю застосувала Росія.
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