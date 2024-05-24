Прильоти у Харкові — мер Терехов розповів про наслідки атаки

Працівники ДСНС на місці удару РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що внаслідок атаки на місто ввечері четверга, 23 травня, виявили два прильоти. На місцях пошкоджені будинки.

Про це Ігор Терехов повідомляє в Telegram.

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"На місцях останніх двох прильотів пошкоджені нежитлові приміщення та житлові будинки, зокрема, вибиті шибки та потрощені паркани", — зазначив Терехов.

Харківський мер додав, що наразі постраждалих немає.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Нагадаємо, що вибухи в Харкові пролунали увечері 23 травня. Російські окупанти завдавали ударів за допомогою керованих авіаційних бомб.

Також ми повідомляли, що російські загарбники вранці 23 травня в ході масового обстрілу Харкова знищили державну друкарню. Відомо, яку зброю застосувала Росія.