Прилеты в Харькове — мэр Терехов рассказал о последствиях атаки

Работники ГСЧС на месте удара РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате атаки на город вечером четверга, 23 мая, обнаружили два прилета. На местах повреждены дома.

Об этом Игорь Терехов сообщает в Telegram.

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"На местах последних двух прилетов повреждены нежилые помещения и жилые дома, в частности, выбиты стекла и разбиты заборы", — отметил Терехов.

Харьковский мэр добавил, что в настоящее время пострадавших нет.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова

Напомним, что взрывы в Харькове прогремели вечером 23 мая. Российские оккупанты наносили удары с помощью управляемых авиационных бомб.

Также мы сообщали, что российские захватчики утром 23 мая в ходе массовых обстрелов Харькова уничтожили государственную типографию. Известно, какое оружие применила Россия.