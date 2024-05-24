Прилеты в Харькове — мэр Терехов рассказал о последствиях атаки
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате атаки на город вечером четверга, 23 мая, обнаружили два прилета. На местах повреждены дома.
Об этом Игорь Терехов сообщает в Telegram.
Последствия атаки на Харьков вечером 23 мая
"На местах последних двух прилетов повреждены нежилые помещения и жилые дома, в частности, выбиты стекла и разбиты заборы", — отметил Терехов.
Харьковский мэр добавил, что в настоящее время пострадавших нет.
Напомним, что взрывы в Харькове прогремели вечером 23 мая. Российские оккупанты наносили удары с помощью управляемых авиационных бомб.
Также мы сообщали, что российские захватчики утром 23 мая в ходе массовых обстрелов Харькова уничтожили государственную типографию. Известно, какое оружие применила Россия.
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