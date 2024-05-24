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Прилеты в Харькове — мэр Терехов рассказал о последствиях атаки

24 мая 2024 00:07
обновлено: 00:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Прилеты в Харькове — мэр Терехов рассказал о последствиях атаки
Работники ГСЧС на месте удара РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате атаки на город вечером четверга, 23 мая, обнаружили два прилета. На местах повреждены дома.

Об этом Игорь Терехов сообщает в Telegram.

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Последствия атаки на Харьков вечером 23 мая

"На местах последних двух прилетов повреждены нежилые помещения и жилые дома, в частности, выбиты стекла и разбиты заборы", — отметил Терехов.

Харьковский мэр добавил, что в настоящее время пострадавших нет.

Последствия атаки на Харьков вечером 23 мая
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова

Напомним, что взрывы в Харькове прогремели вечером 23 мая. Российские оккупанты наносили удары с помощью управляемых авиационных бомб.

Также мы сообщали, что российские захватчики утром 23 мая в ходе массовых обстрелов Харькова уничтожили государственную типографию. Известно, какое оружие применила Россия.

Харьков
обстрелы
Игорь Терехов
оккупанты
дом
война в Украине
війна
атака

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