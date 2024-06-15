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Продають овочі з деокупованих територій — у центрі Харкова на вихідних триває ярмарок

15 червня 2024 20:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові на вихідних триває ярмарок
Ярмарок. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У центрі Харкова на вихідних відкрили торговельний майданчик, де можна придбати фермерські овочі. Вони були вирощені на деокупованих територіях Харківської області.

Про це повідомили організатори ярмарку в Instagram.

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"Вперше на ринок привезли: овочі, городину та домашню продукцію з деокупованих територій, вирощені з любовʼю жителями Харківщини", — йдеться у дописі.

Метою проєкту є відновлення сільських господарств, створення економічної незалежності для селян, які тривалий час перебували в окупації.

Наразі участь беруть семеро фермерів з Ізюмського району, але бажаючих долучитися до проєкту стає більше.

"Вони трішки хвилюються, як і я, як і всі ми, тому що щось померзло, щось не встигло. Але мені здається, це нормально. Ми всі живемо в умовах, коли все змінюється", — розповіла співорганізатрка "Лавки деокупації" Мер'ям Йол.

"Лавка деокупація" працюватиме 15-16 червня з 10:00 до 15:00 за адресою проспект Науки, 35.

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Скриншот допису організаторів
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Скриншот допису організаторів

Раніше Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що кількість російських обстрілів міста з застосуванням систем С-300 значно зменшилася.

Також ми писали, що біля села Довгеньке Харківської області троє людей підірвалися на протипіхотній міні. Внаслідок вибуху двоє людей загинули, а один отримав поранення.

Харків
фермери
торгівля
окупація
ярмарки
овочі

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