В Харькове на выходных продолжается ярмарка

Ярмарка. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В центре Харькова на выходных открыли торговую площадку, где можно купить фермерские овощи. Они были выращены на деоккупированных территориях Харьковской области.

Об этом сообщили организаторы ярмарки в Instagram.

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Овощи из деоккупированной Харьковщины

"Впервые на рынок привезли: овощи, овощи и домашнюю продукцию с деоккупированных территорий, выращенные с любовью жителями Харьковщины", — говорится в сообщении.

Целью проекта является восстановление сельских хозяйств, создание экономической независимости для селян, которые длительно находились в оккупации.

В настоящее время принимают участие семь фермеров из Изюмского района, но желающих присоединиться к проекту становится больше.

"Они немного волнуются, как и я, как и все мы, потому что что-то померзло, что-то не успело. Но мне кажется, это нормально. Мы все живем в условиях, когда все меняется", — рассказала соорганизатрка "Скамейки деоккупации" Мер'ям Йол.

"Лавка деоккупация" будет работать 15-16 июня с 10:00 до 15:00 по адресу проспект Науки, 35.

Скриншот сообщения организаторов

Скриншот сообщения организаторов

Ранее председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что количество российских обстрелов города с применением систем С-300 значительно уменьшилось.

Также мы писали, что возле села Довгенькое Харьковской области три человека взорвались на противопехотной мини. В результате взрыва два человека погибли, а один получил ранения.