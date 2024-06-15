В Харькове на выходных продолжается ярмарка

Продают овощи с деоккупированных территорий — в центре Харькова на выходных продолжается ярмарка
В центре Харькова на выходных открыли торговую площадку, где можно купить фермерские овощи. Они были выращены на деоккупированных территориях Харьковской области.
Об этом сообщили организаторы ярмарки в Instagram.
Овощи из деоккупированной Харьковщины
"Впервые на рынок привезли: овощи, овощи и домашнюю продукцию с деоккупированных территорий, выращенные с любовью жителями Харьковщины", — говорится в сообщении.
Целью проекта является восстановление сельских хозяйств, создание экономической независимости для селян, которые длительно находились в оккупации.
В настоящее время принимают участие семь фермеров из Изюмского района, но желающих присоединиться к проекту становится больше.
"Они немного волнуются, как и я, как и все мы, потому что что-то померзло, что-то не успело. Но мне кажется, это нормально. Мы все живем в условиях, когда все меняется", — рассказала соорганизатрка "Скамейки деоккупации" Мер'ям Йол.
"Лавка деоккупация" будет работать 15-16 июня с 10:00 до 15:00 по адресу проспект Науки, 35.
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