Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Продают овощи с деоккупированных территорий — в центре Харькова на выходных продолжается ярмарка arrow

Продают овощи с деоккупированных территорий — в центре Харькова на выходных продолжается ярмарка

15 июня 2024 20:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове на выходных продолжается ярмарка
Ярмарка. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В центре Харькова на выходных открыли торговую площадку, где можно купить фермерские овощи. Они были выращены на деоккупированных территориях Харьковской области.

Об этом сообщили организаторы ярмарки в Instagram.

Читайте также:

Овощи из деоккупированной Харьковщины

"Впервые на рынок привезли: овощи, овощи и домашнюю продукцию с деоккупированных территорий, выращенные с любовью жителями Харьковщины", — говорится в сообщении.

Целью проекта является восстановление сельских хозяйств, создание экономической независимости для селян, которые длительно находились в оккупации.

В настоящее время принимают участие семь фермеров из Изюмского района, но желающих присоединиться к проекту становится больше.

"Они немного волнуются, как и я, как и все мы, потому что что-то померзло, что-то не успело. Но мне кажется, это нормально. Мы все живем в условиях, когда все меняется", — рассказала соорганизатрка "Скамейки деоккупации" Мер'ям Йол.

"Лавка деоккупация" будет работать 15-16 июня с 10:00 до 15:00 по адресу проспект Науки, 35.

null
Скриншот сообщения организаторов
null
Скриншот сообщения организаторов

Ранее председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что количество российских обстрелов города с применением систем С-300 значительно уменьшилось.

Также мы писали, что возле села Довгенькое Харьковской области три человека взорвались на противопехотной мини. В результате взрыва два человека погибли, а один получил ранения.

Харьков
фермеры
торговля
оккупация
ярмарки
овощи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

14 июня 2024

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос