Пропагував підтримку окупантів — в Харкові повідомили про підозру гауляйтеру Балаклеї

Гауляйтер Балаклії Юрій Шевченко. Фото: скриншот

Харківська обласна прокуратура оголосила підозру 50-річному гауляйтеру Балаклії Юрію Шевченку, який наприкінці травня 2022 року добровільно став так званим "главою міста Балаклія Ізюмського району Харківської області".

Про це повідомила пресслужба прокуратури у четвер, 15 лютого.

СБУ повідомила про підозру гауляйтеру Балаклії

За даними слідства, Шевченко узгоджував з російськими чиновниками пересування громадян окупованими територіями Балаклійської територіальної громади Ізюмського району. Також фігурант виступав на культурно-масових заходах, під час яких звучали гасла на підтримку російської агресії проти України.

Окрім цього, гауляйтер роздавав інтерв'ю пропагандистським ЗМІ Росії. Так, у червні 2022 року його транслював телеканал "Росія-24", а через якийсь час Шевченко з'явився на релігійно-шовіністичному телеканалі "Спас" в етері Бориса Корчевнікова. Після деокупації він втік на окуповані території України.

Юрій Шевченко в етері "Росія 24". Джерело: скриншот

Шевченка звинувачують у колабораціонізмі та держзраді в умовах воєнного стану, проте це вже друга підозра. Першу він отримав у серпні 2022 року, коли Балаклія була окупованою.

Нагадаємо, раніше у Харківській області викрили фельдшера, який закликав своїх колег співпрацювати з армією Росії. Також підозру отримав експоліцейський, який працював на загарбників під час окупації Вовчанська. ".