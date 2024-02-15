Пропагував підтримку окупантів — в Харкові повідомили про підозру гауляйтеру Балаклеї
Харківська обласна прокуратура оголосила підозру 50-річному гауляйтеру Балаклії Юрію Шевченку, який наприкінці травня 2022 року добровільно став так званим "главою міста Балаклія Ізюмського району Харківської області".
Про це повідомила пресслужба прокуратури у четвер, 15 лютого.
СБУ повідомила про підозру гауляйтеру Балаклії
За даними слідства, Шевченко узгоджував з російськими чиновниками пересування громадян окупованими територіями Балаклійської територіальної громади Ізюмського району. Також фігурант виступав на культурно-масових заходах, під час яких звучали гасла на підтримку російської агресії проти України.
Окрім цього, гауляйтер роздавав інтерв'ю пропагандистським ЗМІ Росії. Так, у червні 2022 року його транслював телеканал "Росія-24", а через якийсь час Шевченко з'явився на релігійно-шовіністичному телеканалі "Спас" в етері Бориса Корчевнікова. Після деокупації він втік на окуповані території України.
Шевченка звинувачують у колабораціонізмі та держзраді в умовах воєнного стану, проте це вже друга підозра. Першу він отримав у серпні 2022 року, коли Балаклія була окупованою.
Нагадаємо, раніше у Харківській області викрили фельдшера, який закликав своїх колег співпрацювати з армією Росії. Також підозру отримав експоліцейський, який працював на загарбників під час окупації Вовчанська. ".
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