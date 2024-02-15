Пропагандировал поддержку окупантов — в Харькове сообщили о подозрении гауляйтеру Балаклеи

Гауляйтер Балаклеи Юрий Шевченко. Фото: скриншот

Харьковская областная прокуратура объявила подозрение 50-летнему гауляйтеру Балаклеи Юрию Шевченко, который в конце мая 2022 года добровольно стал так называемым "главой города Балаклея Изюмского района Харьковской области".

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 15 февраля.

СБУ сообщила о подозрении гауляйтеру Балаклеи

По данным следствия, Шевченко согласовывал с российскими чиновниками передвижение граждан оккупированными территориями Балаклейской территориальной общины Изюмского района. Также фигурант выступал на культурно-массовых мероприятиях, во время которых звучали лозунги в поддержку российской агрессии против Украины.

Кроме того, гауляйтер раздавал интервью пропагандистским СМИ России. Так, в июне 2022 года его транслировал телеканал "Россия-24", а через некоторое время Шевченко появился на религиозно-шовинистическом телеканале "Спас" в эфире Бориса Корчевникова. После деоккупации он сбежал на оккупированные территории Украины.

Юрий Шевченко в эфире "Россия 24". Источник: скриншот

Шевченко обвиняют в коллаборационизме и госизмене в условиях военного положения, однако это уже второе подозрение. Первое он получил в августе 2022 года, когда Балаклея была оккупирована.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили фельдшера, который призвал своих коллег сотрудничать с армией России. Также подозрение получил экс-полицейский, работавший на захватчиков во время оккупации Волчанска".