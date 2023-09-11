Прославляла Кадирова: на Харківщині пенсіонерка отримала умовний термін

Чеченський ватажок Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ

Лозівський районний суд Харківської області визнав жінку винуватою у посяганні на територіальну цілісність України. Також вона прославляла одного з ватажків агресорів Рамзана Кадирова. Її засудили до 5 років тюрми умовно.

Відповідний вирок ухвалив Лозівський районний суд Харківської області, повідомляє "Думка".

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Суд розглянув обвинувачувальний акт щодо уродженки міста Лозова, пенсіонерки, яку звинувачували у посяганні на територіальну цілісність України.

Пенсіонерка мала антиукраїнську позицію та підтримувала агресію РФ. У російській соціальній мережі "Однокласники" з 28 квітня по 20 липня 2022 року розміщувала проросійську пропаганду та дописи на зразок: "Добровольцы со всей страны встают на защиту России от фашизма!", "Целью защиты нашего отечества по призыву главы республики, подготовка происходит на максимальном уровне, опытные инструктора из российского университета спецназа с нами занимаются. Свой долг выполним", "Надо защищать нашу родину, за родиной я поехал. Если не мы, то кто. Ахмат — сила" тощо.

Відповідно до висновку судово-лінгвістичної експертизи від 31 березня 2023 року, у вказаних дописах міститься глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України.

Угода колаборантки з прокурором

11 липня 2023 року у присутності захисника між обвинуваченою та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Згідно з цією угодою, підсудна та прокурор дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої. Їй призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна. Потім жінку звільнили від відбування покарання з випробуванням.

Суд затвердив угоду між пенсіонеркою та прокурором, визнав жінку винною та та засудив до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки.

Також прокуратура Харківської області заочно повідомила про підозру жителю Луганщини. Чоловік не пізніше 2021 року перейшов на бік "ЛНР", а вже під час повномасштабного вторгнення вчиняв злочини проти цивільного населення.

Нагадаємо, суд відправив на 11 років за ґрати мешканку міста Харкова, яка коригувала повітряні атаки агресора. За її наводкою окупанти здійснювали ракетні удари по житлових масивах міста.