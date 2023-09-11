Прославляла Кадырова: в Харьковской области пенсионерка получила условный срок

Чеченский вожак Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ

Лозовский районный суд Харьковской области признал женщину виновной в посягательстве на территориальную целостность Украины. Также она прославляла одного из предводителей агрессоров Рамзана Кадырова. Ее приговорили к 5 годам тюрьмы условно.

Соответствующий приговор вынес Лозовский районный суд Харьковской области, сообщает "Думка".

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Суд рассмотрел обвинительный акт по уроженке города Лозова, пенсионерке, которую обвиняли в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Пенсионерка имела антиукраинскую позицию и поддерживая агрессию РФ. В российской социальной сети "Одноклассники" с 28 апреля по 20 июля 2022 года размещала пророссийскую пропаганду и сообщения по типу: "Добровольцы со всей страны встают на защиту России от фашизма!", "Целью защиты нашего отечества Надо защищать нашу семью, за семьей я поехал. Если не мы, то кто. Ахмат — сила» и т.д.

Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы от 31 марта 2023 года, в указанных сообщениях содержится глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины.

Соглашение коллаборантки с прокурором

11 июля 2023 г. в присутствии защитника между обвиняемой и прокурором было заключено соглашение о признании виновности. Согласно данному соглашению, подсудимая и прокурор пришли к соглашению о правовой квалификации действий обвиняемой. Ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества. Затем женщину освободили от отбывания наказания с испытанием.

Суд утвердил соглашение между пенсионеркой и прокурором, признал женщину виновной и приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Также прокуратура Харьковской области заочно сообщила о подозрении жителю Луганщины. Мужчина не позднее 2021 года перешел на сторону "ЛНР", а уже во время полномасштабного вторжения совершал преступления против гражданского населения.

Напомним, суд отправил на 11 лет за решетку жительницу города Харькова, корректировавшую воздушные атаки агрессора. По ее наводке оккупанты осуществляли ракетные удары по жилым массивам города.