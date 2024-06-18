Обстрелы Харьковской области в течение последних суток — что известно

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото архивное: t.me/synegubov

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Харьковскую область. В течение последних суток зафиксировано несколько атак, в результате которых есть пострадавшая.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram во вторник, 18 июня.

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В понедельник, 17 июня, под обстрел в 22:30 попал Немышлянский район Харькова. В результате атаки поврежден дом. Потерпевших нет.

В 02:30 враг обстрелял село Боровское Андреевка. Оккупанты ранили женщину.

Всего в течение суток противник применил в Харьковской области 21 КАБ в таких громадах:

Волчанский;

Липецкий;

Харьковской.

"На Харьковском направлении сегодня состоялось 14 атак врага в районе Волчанска и одна вблизи села Липцы. В Волчанске десять вражеских штурмов отбиты. Ситуация остается напряженной. Продолжаются бои в четырех локациях. Силы обороны продолжают мероприятия по усилению оборонительных позиций и рубежей", — рассказал Синегубов.

Также на Купянском направлении с начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 14. ВСУ отразили девять атак врага близ Синьковки. Одна из них в районе Степной Новоселовки успеха тоже не имела. В настоящее время продолжаются бои у Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки. Ситуация под контролем.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 18 июня российские войска атаковали поселок Слатино Харьковской области. В результате обстрела была ранена женщина.

Также глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что воздушные тревоги в среднем продолжаются в регионе по 16 часов в день. По его словам, это не способствует работе бизнеса.