Путін заявив про свої плани на Харківщину та Харків

Російський лідер Володимир Путін. Фото: з сайту Кремля

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну в нинішній ситуації у Харківській області. Очільник Кремля заявив, що армія РФ нібито не має планів щодо захоплення Харкова.

Про це Путін заявив під час пресконференції за підсумками візиту до Китаю у п'ятницю, 17 травня, передають росЗМІ.

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Путін звинуватив Україну в ситуації на Харківщині

За словами лідера РФ, вина за наступальну операцію російських військ у Харківській області "лежить на владі України".

"Я не знаю, що казав глава української держави, знаю, що в підсумку це їхня провина у тому, що відбувається. Вся влада в Києві джерелом свого походження має державний переворот. По-друге, запустив держпереворот западні спонсори створили умови для переходу тліючого конфлікту у конфлікт озброєний. Це вони в цьому винні. Намагаються винну за сьогоднішні події перенести на Росію, але це результат їхньої політики", — сказав Путін.

Чи планує країна-агресорка захопити Харків

На пресконференції журналісти поцікавились конкретними планами щодо дій країни-агресора на Харківщині. На що диктатор РФ відповів, що в Харківській області "російські військові досягають успіхів та щодня рухаються суворо за планом". А у всьому цьому, за словами Путіна, вина також лежить нібито на владі України, бо "ВСУ продовжують обстрілювати російський Бєлгород".

"Що стосується того, що відбувається у Харківському напрямку — це теж їх вина, бо вони обстрілювали і продовжують обстрілювати жилі будинки прикордонних територій, включаючи Бєлгород, але ж там гинуть. І я казав публічно, що якщо це буде продовжуватися, ми вимушені будемо зробити зону безпеки — санітарну зону. Ми це і робимо", — зазначив очільник Кремля.

Путін додав, що планів захопити Харків у армії Росії нібито немає.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ворог розширив зону активних бойових дій на Харківщині майже на 70 км. Він наголосив, що попереду будуть важкі бої і окупанти до цього готуються, а Україна повинна не допустити подальшого просування ворожих військ.

Президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо наступу росіян на Харківщині. Наголосивши на тому, що Україна повинна примусити ворога до реального, справедливого миру всіма засобами.