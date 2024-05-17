Путин заявил о своих планах на Харьковщину и Харьков

Российский лидер Владимир Путин. Фото: с сайта Кремля

Российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в сложившейся ситуации в Харьковской области. Глава Кремля заявил, что у армии РФ якобы нет планов по захвату Харькова.

Об этом Путин заявил во время пресс-конференции по итогам визита в Китай в пятницу, 17 мая, передают росСМИ.

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По словам лидера РФ, вина за наступательную операцию российских войск в Харьковской области "лежит на власти Украины".

"Я не знаю, что говорил глава Украинского государства, знаю, что в итоге это их вина в происходящем. Вся власть в Киеве источником своего происхождения имеет государственный переворот. Во-вторых, запустил госпереворот западные спонсоры создали условия для перехода тлеющего конфликта в конфликт вооружен. Это они в этом виноваты", — сказал Путин.

Планирует ли страна-агрессор захватить Харьков

На пресс-конференции журналисты поинтересовались конкретными планами по действиям страны-агрессора в Харьковской области. На что диктатор ответил, что в Харьковской области "российские военные преуспевают и ежедневно двигаются строго по плану". А во всем этом, по словам Путина, вина также лежит якобы на власти Украины, потому что ВСУ продолжают обстреливать российский Белгород.

"Что касается того, что происходит в Харьковском направлении — это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают обстреливать жилые дома приграничных территорий, включая Белгород, но там погибают. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем сделать зону безопасности - санитарную зону. Мы это и делаем" , — отметил глава Кремля.

Путин добавил, что планов захватить Харьков у России вроде бы нет.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что враг расширил зону активных боевых действий в Харьковской области почти на 70 км. Он подчеркнул, что впереди будут тяжелые бои и оккупанты к этому готовятся, а Украина должна не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу наступления россиян на Харьковщине. Отметив, что Украина должна принудить врага к реальному, справедливому миру всеми средствами.