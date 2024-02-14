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Ракетный обстрел Харьковщины — повреждены дома, под завалами люди

14 февраля 2024 18:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Ракетный обстрел Харьковщины — повреждены дома, под завалами люди
Разрушенный в результате обстрела дом. Иллюстративное фото: Укринформ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Захватчики произвели ракетный обстрел поселка Великий Бурлук на Харьковщине в среду, 14 февраля. Произошло попадание в двухэтажное жилое здание и еще одно рядом с ним. Под завалами находятся люди.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Россияне нанесли удар по Великому Бурлуку в 16:16 14 февраля. По предварительной информации, враг осуществил пуск ракет С-300. В поселке в результате попадания воздушного оружия произошли обвалы в двух жилых домах.

В настоящее время под завалами находятся люди. Спасатели пытаются достать жильцов дома и оказывают помощь пострадавшим.

"Пострадали 7 местных гражданских. Одному человеку оказали медпомощь и направили в больницу, двоих спасатели вытащили из-под завалов, оказали первую помощь и госпитализировали", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Синегубова
Скриншот поста Синегубова

Напомним, утром 13 февраля оккупанты обстреляли Харьковщину, а именно город Волчанск. Захватчики попали в местный рынок, на котором в то время находились мирные жители.

Также россияне обстреляли сельскохозяйственное предприятие в селе Куриловка в Харьковской области. Погибли двое мужчин.

война
Харьков
Украина
Харьковская область
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