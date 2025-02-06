Через обстріл Ізюма 4 лютого 2025 року під завалами загинув працівник котельні

Руйнування в Ізюмі після обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Унаслідок ракетного удару, якого росіяни завдали по місту Ізюму Харківської області 4 лютого, під завалами загинув чоловік. Він був працівником котельні.

Про це в коментарі Новинам.LIVE повідомив міський голова Ізюма Валерій Марченко.

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За словами мера, будівлю Ізюмської міської ради почали відновлювати одразу після деокупації міста у 2023 році. Наприкінці 2024 року роботи завершили, однак установа ще не функціонувала — у момент влучення всередині будівлі нікого не було.

"Вибух стався поряд із котельнею, де перебував працівник, який обслуговував систему опалення. Він опинився під завалами, рятувальники намагалися дістати його, але, на жаль, чоловік загинув", — розповів мер.

Нагадаємо, 4 лютого росіяни завдали удару балістикою по центральній частині Ізюма. Ракета влучила в адміністративну будівлю. Зазнали пошкоджень сусідня адмінбудівля та багатоповерхівки.

Також ми повідомляли, що внаслідок атаки на Ізюм загинули шестеро людей. Серед них 19-річна вагітна дівчина.