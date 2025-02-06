Из-за обстрела Изюма 4 февраля 2025 года под завалами погиб работник котельной

Разрушения в Изюме после обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура

В результате ракетного удара, который россияне нанесли по городу Изюму Харьковской области 4 февраля, под завалами погиб мужчина. Он был работником котельной.

Об этом в комментарии Новинам.LIVE сообщил городской голова Изюма Валерий Марченко.

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По словам мэра, здание Изюмского городского совета начали восстанавливать сразу после деоккупации города в 2023 году. В конце 2024 года работы завершили, однако учреждение еще не функционировало — в момент попадания внутри здания никого не было.

"Взрыв произошел рядом с котельной, где находился работник, который обслуживал систему отопления. Он оказался под завалами, спасатели пытались достать его, но, к сожалению, мужчина погиб", — рассказал мэр.

Напомним, 4 февраля россияне нанесли удар баллистикой по центральной части Изюма. Ракета попала в административное здание. Получили повреждения соседнее админздание и многоэтажки.

Также мы сообщали, что в результате атаки на Изюм погибли шесть человек. Среди них 19-летняя беременная девушка.