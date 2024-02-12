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Ракетний удар по селу Гроза — одному з підозрюваних інкримінують ще одну справу

12 лютого 2024 18:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ракетний удар по селу Гроза — одному з підозрюваних інкримінують ще одну справу
Розбір завалів у селі Гроза. Фото: Telegram/Олег Синєгубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Підозрюваному у наведенні ворожої ракети по селу Гроза на Харківщині інкримінували ще одну підозру. Тоді внаслідок удару по населеному пункту загинули 59 мирних мешканців.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у понеділок, 12 лютого.

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Окрім наведення російської ракети по селу правоохоронці інкримінують підозрюваному державну зраду. 

За даними слідства, влітку 2022 року під час окупації Купʼянська він, перебуваючи на посаді правоохоронця, добровільно  перейшов на бік РФ.

Далі він став "в.о інспектора дорожньо-патрульної служби відділу державної безпеки дорожнього руху" у так званому "Управлінні внутрішніх справ тимчасово цивільної адміністрації Харківської області".

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Колаборант. Фото: Харківська обласна прокуратура

На цій посаді він ніс службу на російських блокпостах — безпідставно зупиняв громадян та вилучав у них автомобілі.

Згодом він отримав нову "посаду" від окупантів та став "інспектором взвода №1 окремої роти ДПС". За свою "роботу" зрадник отримував щомісячно 45 тис. рублів.

Напередодні деокупації регіону він разом з братом втік до РФ. Обидва колаборанти були звільнені з Національної поліції України. 

Колаборанту заочно повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Зазначимо, що старшому брату також інкриміновано наведення ракети по Грозі та державну зраду. 

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Скриншот допису прокуратури
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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Харківській області оголосили підозру колишньому поліцейському, який працював на загарбників під час окупації Вовчанська. Фігурант ніс службу на блокпостах ворога у російській формі та зі знаком "міністерства ЛНР".

Також ми писали, що на Харківщині викрили фельдшера, який закликав своїх колег співпрацювати з російськими окупантами. Наразі чоловік переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Харківська область
прокуратура
держзрада
Колаборант
підозра

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