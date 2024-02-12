Ракетный удар по селу Гроза — одному из подозреваемых инкриминируют еще одно дело

Разбор завалов в селе Гроза. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Подозреваемому в наведении вражеской ракеты по селу Гроза в Харьковской области инкриминировали еще одно подозрение. Тогда в результате удара по населенному пункту погибли 59 мирных жителей.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в понедельник, 12 февраля.

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Кроме наведения российской ракеты по селу, правоохранители инкриминируют подозреваемому государственную измену.

По данным следствия, летом 2022 года во время оккупации Купянска он, будучи в должности правоохранителя, добровольно перешел на сторону РФ.

Далее он стал "и.о инспектора дорожно-патрульной службы отдела государственной безопасности дорожного движения" в так называемом "Управлении внутренних дел временно гражданской администрации Харьковской области".

Коллаборант. Фото: Харьковская областная прокуратура

В этой должности он нес службу на российских блокпостах — безосновательно останавливал граждан и изымал у них автомобили.

Впоследствии он получил новую "должность" от оккупантов и стал "инспектором взвода №1 отдельной роты ДПС". За свою "работу" предатель получал ежемесячно 45 тыс. рублей.

Перед деоккупацией региона он вместе с братом бежал в РФ. Оба коллаборанта были уволены из Национальной полиции Украины.

Коллаборанту заочно сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенном в условиях военного положения.

Отметим, что старшему брату также инкриминировано наведение ракеты по Грозе и государственную измену.

Скриншот поста прокуратуры

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Харьковской области объявили подозрение бывшему полицейскому, который работал на захватчиков во время оккупации Волчанска. Фигурант нес службу на блокпостах врага в российской форме и со знаком "министерства ЛНР".

Также мы писали, что в Харьковской области разоблачили фельдшера, который призвал своих коллег сотрудничать с российскими оккупантами. Мужчина скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении его в розыск.