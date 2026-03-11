Атака на Харків — оприлюднено фото наслідків удару по цивільному підприємству

Рятувальники на місці влучання. Фото: Харківська ОДА

У Харкові оприлюднили фото наслідків ранкового російського удару безпілотником по цивільному підприємству в Шевченківському районі. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще семеро людей дістали поранення.

Про це повідомляє голова ХОДА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

На місці влучання спалахнула пожежа, триває ліквідація наслідків

Наслідки атаки на цивільне підприємство. Фото: Харківська ОДА

У Харкові показали фото наслідків ранкового російського удару по місту.

За даними влади, окупанти влучили безпілотником по цивільному підприємству в Шевченківському районі Харкова.

Внаслідок цієї атаки загинули двоє чоловіків. Ще семеро людей зазнали поранень. Серед постраждалих — жінки віком 47, 50 і 60 років, а також чоловіки 49, 39, 33 і 36 років.

Усіх поранених доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Рятувальники на місці влучання БпЛА. Фото: Харківська ОДА

Після влучання на місці спалахнула пожежа площею близько 50 квадратних метрів.

Наразі підрозділи ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. Також на місці удару працюють правоохоронці та чергують бригади екстреної медичної допомоги.

Попередні обстріли Харкова та області

У ніч проти вівторка, 10 березня, росіяни двічі завдавали ударів по Холодногірському району Харкова. Є постраждалі.

У понеділок, 9 березня, у Харкові, в будинку, куди в суботу влучила російська ракета, завершено пошуково-рятувальні роботи. Кількість загиблих зросла до 11 осіб.

Російські окупанти в ніч проти 8 березня вдарили по рятувальниках у Харківській області. Внаслідок обстрілу є поранені.