Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Появились фото последствий утреннего удара РФ по Харькову

Появились фото последствий утреннего удара РФ по Харькову

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 14:03
Фото последствий удара РФ по Харькову 11 марта — что известно
Спасатели на месте атаки. Фото: Харьковская ОГА

В Харькове показали кадры после утренней атаки дрона на гражданское предприятие в Шевченковском районе. Известно о двух погибших мужчинах и семи раненых.

Об этом сообщает председатель ХОГА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

На месте попадания вспыхнул пожар, продолжается ликвидация последствий

Последствия атаки на предприятие Харькова
Последствия атаки на гражданское предприятие. Фото: Харьковская ОГА

В Харькове показали фото последствий утреннего российского удара по городу.

По данным властей, оккупанты попали беспилотником по гражданскому предприятию в Шевченковском районе Харькова.

В результате этой атаки погибли двое мужчин. Еще семь человек получили ранения. Среди пострадавших — женщины в возрасте 47, 50 и 60 лет, а также мужчины 49, 39, 33 и 36 лет.

Всех раненых доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Спасатели на месте атаки БпЛА
Спасатели на месте попадания БПЛА. Фото: Харьковская ОГА

После попадания на месте вспыхнул пожар площадью около 50 квадратных метров.

Сейчас подразделения ГСЧС продолжают ликвидировать последствия обстрела. Также на месте удара работают правоохранители и дежурят бригады экстренной медицинской помощи.

Предыдущие обстрелы Харькова и области

В ночь на вторник, 10 марта, россияне дважды наносили удары по Холодногорскому району Харькова. Есть пострадавшие.

В понедельник, 9 марта, в Харькове, в доме, куда в субботу попала российская ракета, завершены поисково-спасательные работы. Количество погибших возросло до 11 человек.

Российские оккупанты в ночь на 8 марта ударили по спасателям в Харьковской области. В результате обстрела есть раненые.

война Харьков пожар предприятия атака Шахед
Дмитрий Крючков - редактор
Автор:
Дмитрий Крючков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации