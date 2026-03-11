Фото последствий удара РФ по Харькову 11 марта — что известно

Спасатели на месте атаки. Фото: Харьковская ОГА

В Харькове показали кадры после утренней атаки дрона на гражданское предприятие в Шевченковском районе. Известно о двух погибших мужчинах и семи раненых.

Об этом сообщает председатель ХОГА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

На месте попадания вспыхнул пожар, продолжается ликвидация последствий

Последствия атаки на гражданское предприятие. Фото: Харьковская ОГА

В Харькове показали фото последствий утреннего российского удара по городу.

По данным властей, оккупанты попали беспилотником по гражданскому предприятию в Шевченковском районе Харькова.

В результате этой атаки погибли двое мужчин. Еще семь человек получили ранения. Среди пострадавших — женщины в возрасте 47, 50 и 60 лет, а также мужчины 49, 39, 33 и 36 лет.

Всех раненых доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Спасатели на месте попадания БПЛА. Фото: Харьковская ОГА

После попадания на месте вспыхнул пожар площадью около 50 квадратных метров.

Сейчас подразделения ГСЧС продолжают ликвидировать последствия обстрела. Также на месте удара работают правоохранители и дежурят бригады экстренной медицинской помощи.

Предыдущие обстрелы Харькова и области

В ночь на вторник, 10 марта, россияне дважды наносили удары по Холодногорскому району Харькова. Есть пострадавшие.

В понедельник, 9 марта, в Харькове, в доме, куда в субботу попала российская ракета, завершены поисково-спасательные работы. Количество погибших возросло до 11 человек.

Российские оккупанты в ночь на 8 марта ударили по спасателям в Харьковской области. В результате обстрела есть раненые.