РФ атакувала газову інфраструктуру на Харківщині: наслідки

Рятувальники ліквідовують загоряння. Фото ілюстративне: ДСНС в Харківській області

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Російські війська протягом двох днів завдали масованих ударів по виробничих об'єктах Групи Нафтогаз на Харківщині та Полтавщині. Під час однієї з атак був пошкоджений вахтовий автобус, який перевозив працівників підприємства.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.

Допис Сергія Корецького. Фото: скриншот з facebook

Удари по об'єктах Нафтогазу

За словами Сергія Корецького, окупанти застосували щонайменше чотири балістичні ракети, частина з яких була оснащена касетними бойовими частинами. Крім того, російські війська атакували виробничі об'єкти ударними безпілотниками.

Під час перевезення працівників одного з підприємств уламками було пошкоджено вахтовий автобус. Водночас за словами Корецького, ніхто з людей не постраждав.

"За останні два дні щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також дрони. Під час перевезення працівників одного з виробничих об’єктів зазнав ушкоджень вахтовий автобус. На щастя, люди не постраждали", — повідомив очільник Нафтогазу.

Наразі триває оцінка наслідків обстрілів. На підприємствах зафіксовано руйнування, однак завдяки заходам безпеки вдалося уникнути жертв серед персоналу.

"Маємо руйнування, триває оцінка наслідків атаки. Завдяки системно вжитим заходам безпеки обійшлося без постраждалих серед наших колег", — зазначив Сергій Корецький.

Обстріли Харківщини: наслідки

Раніше Новини.LIVE писали, що у Солоницівській громаді Харківського району росіяни безпілотниками атакували одразу дві автозаправні станції. На одній із них повністю зруйновано будівлю, виникла пожежа площею 400 кв. м, пошкоджено десять одиниць техніки. На іншій АЗС удар пошкодив операторську, але займання вдалося уникнути. До ліквідації наслідків залучали саперів, психологів та офіцерів-рятувальників громади.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російські війська вдень 26 червня вдарили по Харкову FPV-дроном. Ворожий безпілотник поцілив прямо в дах однієї з місцевих автозаправних станцій у Шевченківському районі міста.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що вранці 26 червня російські ударні безпілотники влучили у багатоповерховий житловий будинок в Ізюмі. Через вибух загорілися квартири та балкони на різних поверхах. Вогонь охопив близько 70 кв. м. Загинула 79-річна жінка, ще троє місцевих жителів отримали поранення. Також пошкоджено дев'ять автомобілів.