Взрывы в Харькове – в ОВА сообщили о попадании КАБа

Спасатель на месте атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска вечером в субботу, 9 ноября, нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Харькову. В Слободском районе зафиксировано попадание.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Атака на Харьков 9 ноября

"По предварительным данным, есть попадание КАБа в Слободском районе Харькова", — говорится в сообщении.

Синегубов отметил, что профильные службы выехали на место, информация по разрушениям уточняется.

Скриншот поста Синегубова

А мэр города Игорь Терехов уточнил, что прилет произошел недалеко от многоэтажки.

"Взрывной волной выбита часть окон. О пострадавших на данную минуту информации не поступало", — добавил он.

Скриншот поста Терехова

Раньше мы писали, что в Харькове раздались звуки взрывов. Жителей предупреждали об угрозе применения авиабомб.

Кроме того, вчера вражеские КАБы упали на одну из самых загруженных городских трасс в Харькове.