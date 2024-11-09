Взрывы в Харькове – в ОВА сообщили о попадании КАБа

РФ атаковала Харьков КАБом, есть попадание, — ОВА
Российские войска вечером в субботу, 9 ноября, нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Харькову. В Слободском районе зафиксировано попадание.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Атака на Харьков 9 ноября
"По предварительным данным, есть попадание КАБа в Слободском районе Харькова", — говорится в сообщении.
Синегубов отметил, что профильные службы выехали на место, информация по разрушениям уточняется.
А мэр города Игорь Терехов уточнил, что прилет произошел недалеко от многоэтажки.
"Взрывной волной выбита часть окон. О пострадавших на данную минуту информации не поступало", — добавил он.
Раньше мы писали, что в Харькове раздались звуки взрывов. Жителей предупреждали об угрозе применения авиабомб.
Кроме того, вчера вражеские КАБы упали на одну из самых загруженных городских трасс в Харькове.
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