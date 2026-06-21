Россияне обстреляли Харьков: есть попадания

Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковской области

В воскресенье днём, 21 июня, российские войска в очередной раз атаковали Харьков с помощью беспилотников. В городе раздавались мощные взрывы. Зафиксировано попадание на территории торгового центра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова.

Атака РФ на Харьков 21 июня: есть попадания

Сегодня днем российские захватчики с помощью дронов нанесли удары по Харькову. Местные жители слышали мощные взрывы.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, российский беспилотник попал на парковку торгового центра в Салтовском районе. В настоящее время подробности последствий вражеской атаки уточняются.

"Зафиксировано попадание вражеского дрона на парковку торгового центра в Салтовском районе. Подробности выясняем", — написал Терехов.

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Впоследствии он добавил, что обошлось без пострадавших и разрушений.

Скриншот сообщения Терехова/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что российские войска активизировали применение дронов на оптоволокне в Харьковском направлении и расширяют радиус их использования. Такие беспилотники способны долетать даже до окраин Харькова, создавая дополнительную угрозу для региона. Украинские военные фиксируют рост использования этой тактики и работают над способами противодействия.

Новини.LIVE также писали, что 21 июня в Харькове российский беспилотник атаковал 12-этажный жилой дом в Киевском районе города. В результате удара повреждены верхние этажи здания и выбиты окна. В настоящее время специалисты оценивают масштабы разрушений и последствия атаки.