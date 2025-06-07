Синегубов объяснил, почему РФ усилила атаки на Харьков

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в субботу, 7 июня, нанесли удары по Харькову. По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, оккупанты не имеют успехов на фронте, поэтому терроризируют Харьков.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Веронике Марченко.

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"Враг не имеет успехов на поле боя, за сутки по линии фронта произошло более 200 боестолкновений", — сказал Синегубов.

По его словам, происходят штурмовые атаки по северу территории Харьковской области: по Купянскому и Изюмскому направлению.

Аналогично враг продолжает наносить удары по городу Харькову, терроризируя местное население.

Напомним, сегодня россияне ударили по Харькову авиационными бомбами, погиб человек и еще 16 ранены.

А утром враг атаковал харьковское предприятие, погиб один человек и еще шесть работников могут находиться под завалами.