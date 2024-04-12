РФ обстреляла 20 населенных пунктов Харьковщины за сутки — в ОВА рассказали о последствиях

Последствия обстрелов. Фото: Олег Синегубов\Telegram

Российские оккупанты не прекращают терроризировать Харьков и область. За минувшие сутки обстрелов с разного вооружения подверглись 20 населенных пунктов региона. В результате атак известно о трех пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Последствия обстрелов Харьковщины

"Артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 20 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка и др. Авиаударам подвергся н.п. Боровая", — сказал Синегубов, говоря об обстрелах населенных пунктов.

Кроме того, под обстрел попали:

село Верхняя Писаревка: атака повредила здание лесного хозяйства, пострадали двое мужчин 52 и 46 лет;

село Большие Проходы: из-за обстрела возникло возгорание на территории двух хозяйственных сооружений и трех домов. Пострадал 76-летний мужчина;

город Купянск: в результате обстрела горел гараж;

Харьковская ощина: обстрел пришелся по открытой территории;

село Новоосиново: из-за атаки возникло возгорание леса.

Ситуация на фронте

По словам Синегубова, за минувшие сутки в Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Напомним, 11 апреля враг обстрелял населенные пункты Липцы и Малая Даниловка Харьковского района. В результате атаки возник пожар на территории аптеки и магазина.

Позже стало известно, что в Липцах погибла несовершеннолетняя девушка.

Также под обстрел попал город Волчанск. Враг ранил двух гражданских 54-летних мужчин.