Вибухи у Вовчанську — окупанти поранили двох чоловіків
Російські окупанти в середу, 10 березня, обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Ворог поранив двох цивільних 54-річних чоловіків.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Російський обстріл Вовчанська
Атаки окупантів сталися у період з 12:20 по 14:15.
"Поранено двох цивільних 54-річних чоловіків. Один із них — технічний працівник медзакладу, куди й влучили росіяни", — розповів Синєгубов.
За його словами, будівля лікарні зруйнована. Чоловіків доставили до лікарні.
Нагадаємо, 10 квітня російська армія обстріляла село Липці Харківської області, призвівши до загибелі трьох мирних мешканців. Повідомляється також про двох поранених.
Також окупанти зранку 10 квітня запустили на Харківську область керовані авіабомби. У регіоні та самому Харкові оголошували повітряну тривогу.
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