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Вибухи у Вовчанську — окупанти поранили двох чоловіків

10 квітня 2024 22:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи у Вовчанську — окупанти поранили двох чоловіків
Наслідки обстрілу Вовчанська. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти в середу, 10 березня, обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Ворог поранив двох цивільних 54-річних чоловіків. 

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Атаки окупантів сталися у період з 12:20 по 14:15. 

"Поранено двох цивільних 54-річних чоловіків. Один із них — технічний працівник медзакладу, куди й влучили росіяни", — розповів Синєгубов.

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Наслідки обстрілу Вовчанська. Фото: t.me/synegubov

За його словами, будівля лікарні зруйнована. Чоловіків доставили до лікарні.

Нагадаємо, 10 квітня російська армія обстріляла село Липці Харківської області, призвівши до загибелі трьох мирних мешканців. Повідомляється також про двох поранених.

Також окупанти зранку 10 квітня запустили на Харківську область керовані авіабомби. У регіоні та самому Харкові оголошували повітряну тривогу.

війна
Харків
вибух
Україна
Харківська область
обстріли
окупанти

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