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РФ обстреляла Харьковский район, под завалами могут быть люди

10 апреля 2024 14:22
обновлено: 14:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ обстреляла Харьковский район, под завалами могут быть люди
Последствия обстрелов. Фото иллюстративное: Олег Синегубов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты обстреляли населенные пункты Липцы и Малая Даниловка Харьковского района в обед, 10 апреля. В результате атаки возник пожар на территории аптеки и магазина, под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Обстрел Харьковского района 10 апреля

"Около 14 часов произошел вражеский обстрел Липцев и Малой Даниловки Харьковского района. Горит магазин и аптека. Предварительно: под завалами могут находиться люди", — написал Синегубов, говоря о последствиях обстрела.

Он добавил, что на месте происшествия уже работают все необходимые службы.

Напомним, российские оккупанты не прекращают терроризировать Харьков и область. За минувшие сутки под артиллерийские и минометные удары попали 20 населенных пунктов региона. В результате вражеских атак известно о пяти раненых, также есть значительные разрушения инфраструктуры.

Кроме того, утром 10 апреля запустили в Харьковскую область управляемые авиабомбы.

война
украинцы
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Харьковская область
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Олег Синегубов
война в Украине

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