РФ обстреляла Харьковский район, под завалами могут быть люди
Российские оккупанты обстреляли населенные пункты Липцы и Малая Даниловка Харьковского района в обед, 10 апреля. В результате атаки возник пожар на территории аптеки и магазина, под завалами могут находиться люди.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Обстрел Харьковского района 10 апреля
"Около 14 часов произошел вражеский обстрел Липцев и Малой Даниловки Харьковского района. Горит магазин и аптека. Предварительно: под завалами могут находиться люди", — написал Синегубов, говоря о последствиях обстрела.
Он добавил, что на месте происшествия уже работают все необходимые службы.
Напомним, российские оккупанты не прекращают терроризировать Харьков и область. За минувшие сутки под артиллерийские и минометные удары попали 20 населенных пунктов региона. В результате вражеских атак известно о пяти раненых, также есть значительные разрушения инфраструктуры.
Кроме того, утром 10 апреля запустили в Харьковскую область управляемые авиабомбы.
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