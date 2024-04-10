РФ обстреляла Харьковский район, под завалами могут быть люди

Последствия обстрелов. Фото иллюстративное: Олег Синегубов\Telegram

Российские оккупанты обстреляли населенные пункты Липцы и Малая Даниловка Харьковского района в обед, 10 апреля. В результате атаки возник пожар на территории аптеки и магазина, под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Обстрел Харьковского района 10 апреля

"Около 14 часов произошел вражеский обстрел Липцев и Малой Даниловки Харьковского района. Горит магазин и аптека. Предварительно: под завалами могут находиться люди", — написал Синегубов, говоря о последствиях обстрела.

Он добавил, что на месте происшествия уже работают все необходимые службы.

Напомним, российские оккупанты не прекращают терроризировать Харьков и область. За минувшие сутки под артиллерийские и минометные удары попали 20 населенных пунктов региона. В результате вражеских атак известно о пяти раненых, также есть значительные разрушения инфраструктуры.

Кроме того, утром 10 апреля запустили в Харьковскую область управляемые авиабомбы.