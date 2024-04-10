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У Харкові пролунали вибухи

10 квітня 2024 14:06
оновлено: 14:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вибух у Харкові 10 квітня — росіяни запустили КАБи
Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вибухи у Харкові пролунали у середу, 10 квітня. Росіяни запустили по місту керовані авіабомби.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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Оновлено 14:19. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 14:00 відбувся ворожий обстріл Липців та Малої Данилівки Харківського району. 

"Горить магазин та аптека. Попередньо: під завалами можуть знаходитись люди. Профільні служби працюють на місці", — йдеться у повідомленні. 

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У Харкові пролунали вибухи після повідомлень Повітряних сил про пуски керованих авіаційних бомб на регіон.  

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Напередодні у відомстві попереджали про активність ворожої тактичної авіації  на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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Наразі повітряна тривога оголошена у Сумській та Харківській областях. 

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Повітряна тривога в Україні 10 квітня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, зранку 10 квітня російські окупанти вже запускали керовані авіабомби по Харківській області.

А за минулу добу артилерійських та мінометних ударів зазнали 20 населених пунктів регіону. Внаслідок ворожих атак відомо про п'ятьох поранених, також є значні руйнування інфраструктури. 

Додамо, 9 квітня Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Харківській області, де прийняв доповіді військових, обговорив відновлення електроенергії у місті та нагородив захисників країни.

Харків
вибух
обстріли
війна в Україні

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