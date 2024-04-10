Вибух у Харкові 10 квітня — росіяни запустили КАБи

У Харкові пролунали вибухи
Вибухи у Харкові пролунали у середу, 10 квітня. Росіяни запустили по місту керовані авіабомби.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Вибухи у Харкові 10 квітня
Оновлено 14:19. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 14:00 відбувся ворожий обстріл Липців та Малої Данилівки Харківського району.
"Горить магазин та аптека. Попередньо: під завалами можуть знаходитись люди. Профільні служби працюють на місці", — йдеться у повідомленні.
У Харкові пролунали вибухи після повідомлень Повітряних сил про пуски керованих авіаційних бомб на регіон.
Напередодні у відомстві попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Наразі повітряна тривога оголошена у Сумській та Харківській областях.
Нагадаємо, зранку 10 квітня російські окупанти вже запускали керовані авіабомби по Харківській області.
А за минулу добу артилерійських та мінометних ударів зазнали 20 населених пунктів регіону. Внаслідок ворожих атак відомо про п'ятьох поранених, також є значні руйнування інфраструктури.
Додамо, 9 квітня Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Харківській області, де прийняв доповіді військових, обговорив відновлення електроенергії у місті та нагородив захисників країни.
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