РФ посилила атаки дронами на Харківщині: нова тактика

Прикордонник з перехоплювачем дронів. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба України

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська продовжують використовувати прикордонні райони для повітряних атак по Україні. Значну кількість безпілотників фіксують у небі над Сумщиною, Харківщиною та Чернігівщиною. Водночас на цих напрямках, за даними прикордонників, немає ознак підготовки Росії до великого наступу для створення так званої буферної зони.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Новини.LIVE.

Повітряні атаки

Росія активно використовує ділянки кордону для запуску ударних безпілотників по українській території. За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, дрони заходять з різних напрямків, тому українські військові посилюють захист уздовж кордону. Прикордонники використовують мобільні вогневі групи, стрілецьку зброю, засоби протиповітряної оборони та інші доступні засоби. Їхнє завдання — знищувати ударні безпілотники ще на підльоті до українських міст і населених пунктів.

"Мобільні вогневі групи Державної прикордонної служби працюють у своїх смугах, а також на інших ділянках, де це необхідно. Ми використовуємо стрілецьку зброю, засоби протиповітряної оборони та інші засоби, щоб збивати ударні безпілотники, які Росія запускає по території України. Чим більше ми їх знищимо на моменті входу, тим менше їх долетить далі вглиб нашої країни", — зазначив Демченко.

Кордон під ударом

Росіяни використовують різні маршрути для запуску безпілотників, тому загроза зберігається одразу для кількох областей. Українські прикордонники намагаються перехоплювати дрони якомога ближче до кордону, щоб вони не могли долетіти до населених пунктів і об'єктів цивільної інфраструктури.

"Велика кількість заходів фіксується і в межах Чернігівської області, і в межах Сумщини та Харківщини. Ділянку кордону ворог використовує досить активно, але ми продовжуємо нарощувати свої можливості, зокрема збільшуємо кількість мобільних вогневих груп із необхідними засобами для знищення безпілотників", — додав речник.

Без великого наступу

Водночас на Сумщині та Харківщині наразі не фіксують ознак великого накопичення російських військ для масштабного наступу. Начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов зазначив, що Росія не змогла виконати завдання зі створення так званої буферної зони вздовж кордону. За його словами, російське командування поставило це завдання ще близько двох років тому. Однак на сьогодні окупанти не мають достатніх сил, щоб реалізувати цей план на Сумщині та Харківщині.

"Цю задачу президент Російської Федерації поставив своїм військовим ще близько двох років тому. Вони намагалися створити буферну зону вздовж державного кордону в межах Сумської та Харківської областей, але на сьогодні ворогу це не вдається. Ми не бачимо великого накопичення особового складу чи техніки, яке могло б свідчити про підготовку нових сил для просування. Ознак великого наступу наразі немає", — заявив Іван Шевцов.

Тактика малих груп

Ситуацію на Сумщині ускладнює місцевість. Значна частина прикордоння має лісистий і болотистий характер, що не дозволяє російським військам активно використовувати бронетехніку. Тому окупанти змушені діяти невеликими штурмовими групами. Вони намагаються просуватися пішки, використовуючи особливості місцевості для прихованого переміщення.

"На Сумщині лісисто-болотиста місцевість, де просто немає можливості нормально просуватися технікою — автомобілями чи танками. Тому ворог тут використовує тактику малих штурмових груп, які діють у пішому порядку. Саме так вони намагаються виконувати свої завдання на цій ділянці", — підсумував він.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині через постійну загрозу атак FPV-дронів окремі автомобільні дороги доводиться оперативно перекривати. Такі рішення ухвалюються в режимі реального часу, щоб убезпечити водіїв та забезпечити безперебійну роботу Сил оборони.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська продовжують тиснути на Куп'янському напрямку, але дедалі частіше використовують нову тактику. Замість великих штурмових підрозділів окупанти наступають малими групами, які майже безперервно намагаються прорвати українську оборону. Водночас ворог активно застосовує безпілотники та адаптує логістику до нових умов війни.