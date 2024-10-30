Держпром у Харкові — що відомо про будівлю, в яку поцілила РФ

Держпром у Харкові. Фото: Суспільне

Будівля Держпрому у Харкові — одна з найвідоміших у світі споруд у стилі конструктивізму, однак два дні тому окупанти завдали прямого удару авіабомбою по одно з під'їздів будівлі. Через це мер міста Ігор Терехов ініціював розмову з головою ЮНЕСКО.

Про це повідомив Ігор Терехов у своєму Telegram у середу, 30 жовтня.

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Терехов відзначив, що з 2017 року будівля Держпрому перебуває у Попередньому списку ЮНЕСКО як об’єкт всесвітньої спадщини, а з 2023 року отримала статус посиленого захисту. Однак два дні тому внаслідок прямого влучання керованої авіабомби один з підʼїздів Держпрому зазнав дуже серйозних руйнувань.

Наслідки удару по Держпромі у Харкові. Фото: t.me/synegubov

Наслідки удару по Держпромі у Харкові. Фото: t.me/synegubov

"Сьогодні я ініціював розмову з головою Бюро Організації Обʼєднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) в Україні Кʼярою Децці Бардескі. Ми обговорили першочергові кроки, необхідні для збереження Держпрому", — сказав мер Харкова.

Він сказав, що перш за все хоче обговорити два важливі питання, зокрема:

консерваційні заходи, враховуючи наближення зими, а згодом — про повне відновлення будівлі в її оригінальному вигляді з залученням фінансування.

прискорення внесення комплексу Держпрому та Каразінського університету до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що сприятиме підвищенню рівня їх захисту.

"Зі свого боку ми активно залучатимемо українських істориків, архітекторів, науковців та інших експертів, щоб міжнародна спільнота повною мірою усвідомила справжнє культурне значення Держпрому. Дякую пані Бардескі за підтримку та готовність особисто приїхати до Харкова для координації подальших кроків!" — додав Терехов.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Чим унікальна будівля Держпрому

Як відомо, будівля Держпрому є візитівкою не лише Харкова, а й усієї України. Це одна з найвідоміших у світі споруд у стилі конструктивізму, архітектурна пам'ятка національного значення.

Держпром було побудовано впродовж 1925-1928 років, на той час Харків був столицею УРСР. Будівля стала одним із перших хмарочосів. Її висота досягала 63 метрів (108 метрів із телевізійною вежею, доданою в 1955 році), а площа офісних приміщень — 60 тисяч квадратних метрів.

Держпром у 1930-ті роки. Фото: Слобідський край

Вона розташована на площі Свободи, яка розташована у центрі міста та відома, як одна з найбільших у Європі. Ще один цікавий факт — будівля Держпрому складається з трьох частин у формі літери Н, з'єднаних мостами, які створюють єдиний комплекс.

Архітектори будівлі — Сергій Серафімов, Самуїл Кравець і Марк Фельгер. За їхніми словами, цим проєктом вони хотіли підкреслити функціональність і використання сучасних промислових матеріалів.

Нагадаємо, нещодавно очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти не припиняють атакувати область. Від ночі і до ранку 30 жовтня у кількох громадах лунали потужні вибухи від артилерії, ударних безпілотників. Тривають активні бойові дії.

Водночас голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що окупаційні війська впритул наблизилися до Куп’янська Харківської області. Вони перебувають за три кілометри від міста.