Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow РФ ударила по Госпрому в Харькове — чем уникально это здание arrow

РФ ударила по Госпрому в Харькове — чем уникально это здание

30 октября 2024 14:37
Карина Приходько - Редактор
Госпром в Харькове — что известно о здании, в которое попала РФ
Госпром в Харькове. Фото: Суспільне
Карина Приходько - Редактор

Здание Госпрома в Харькове — одно из самых известных в мире сооружений в стиле конструктивизма, однако два дня назад оккупанты нанесли прямой удар авиабомбой по одному из подъездов здания. Поэтому мэр города Игорь Терехов инициировал разговор с главой ЮНЕСКО.

Об этом сообщил Игорь Терехов в своем Telegram в среду, 30 октября.

Читайте также:

Удар по зданию Госпрома в Харькове

Терехов отметил, что с 2017 года здание Госпрома находится в Предварительном списке ЮНЕСКО как объект всемирного наследия, а с 2023 года получило статус усиленной защиты. Однако два дня назад в результате прямого попадания управляемой авиабомбы один из подъездов Госпрома получил очень серьезные разрушения.

удар по Госпрому в Харькове 28 октября
Последствия удара по Госпрому в Харькове Фото: t.me/synegubov
обстрел Госпрома в Харькове
Последствия удара по Госпрому в Харькове Фото: t.me/synegubov

"Сегодня я инициировал разговор с главой Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Украине Карой Децци Бардески. Мы обсудили первоочередные шаги, необходимые для сохранения Госпрома", — сказал мэр Харькова.

Он сказал, что прежде всего он хочет обсудить два важных вопроса, в частности:

  • консервационные мероприятия, учитывая приближение зимы, а впоследствии о полном восстановлении здания в его оригинальном виде с привлечением финансирования;
  • ускорение внесения комплекса Госпрома и Каразинского университета в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, что будет способствовать повышению уровня их защиты.

"Со своей стороны мы будем активно привлекать украинских историков, архитекторов, ученых и других экспертов, чтобы международное сообщество в полной мере осознало подлинное культурное значение Госпрома. Спасибо Бардески за поддержку и готовность лично приехать в Харьков для координации дальнейших шагов!" — добавил Терехов.

удар по Госпрому в Харькове
Скриншот сообщения Игоря Терехова

Чем уникально здание Госпрома

Как известно, здание Госпрома является визитной карточкой не только Харькова, но и всей Украины. Это одно из самых известных в мире сооружений в стиле конструктивизма, архитектурный памятник национального значения.

Госпром был построен на протяжении 1925-1928 годов, в то время Харьков был столицей УССР. Здание стало одним из первых небоскребов. Ее высота достигала 63 метров (108 метров с телевизионной башней, добавленной в 1955 году), а площадь офисных помещений — 60 тысяч квадратных метров.

Госпром в Харькове
Госпром в 1930-е годы. Фото: Слободской край

Она расположена на площади Свободы, которая расположена в центре города и известна как одна из самых больших в Европе. Еще один интересный факт — здание Госпрома состоит из трех частей в форме буквы Н, соединенных мостами, создающими единый комплекс.

Архитекторы здания — Сергей Серафимов, Самуил Кравец и Марк Фельгер. По их словам, этим проектом они хотели подчеркнуть функциональность и использование современных промышленных материалов.

Напомним, недавно глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупанты не прекращают атаковать область. С ночи до утра 30 октября в нескольких громадах раздавались мощные взрывы от артиллерии, ударных беспилотников. Продолжаются активные боевые действия.

В то же время глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что оккупационные войска вплотную приблизились к Купянску Харьковской области. Они находятся в трех километрах от города.

Харьков ЮНЕСКО обстрелы война в Украине архитектура

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:39 В Минсоцполитики анонсировали новую систему соцстрахования

Срочная новость

15:36 В Херсоне раздаются взрывы

15:29 Сожгли чужое авто за 300 грн — на Одесчине задержали диверсантов

15:25 Не только паспорт — какие услуги недоступны без военного билета

15:16 Зеленский объяснил, почему ВСУ не захватили Курскую АЭС

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

15:11 В ТЦК отсутствует личное дело военнообязанного — что делать

15:03 Выборы в США — Харрис провела последний предвыборный митинг

15:00 Украина недополучила обещанные системы ПВО, — Зеленский

14:59 Что осталось от империи — кто получит наследие Кивана в Одессе

14:54 Зеленский заявил о значительных задержках пакета помощи от США

15:39 В Минсоцполитики анонсировали новую систему соцстрахования

Срочная новость

15:36 В Херсоне раздаются взрывы

15:29 Сожгли чужое авто за 300 грн — на Одесчине задержали диверсантов

15:25 Не только паспорт — какие услуги недоступны без военного билета

15:16 Зеленский объяснил, почему ВСУ не захватили Курскую АЭС

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

15:11 В ТЦК отсутствует личное дело военнообязанного — что делать

15:03 Выборы в США — Харрис провела последний предвыборный митинг

15:00 Украина недополучила обещанные системы ПВО, — Зеленский

14:59 Что осталось от империи — кто получит наследие Кивана в Одессе

14:54 Зеленский заявил о значительных задержках пакета помощи от США

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

Text

13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Text

12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

Text

12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

Text

08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2024
Text

22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

Text

20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

Text

19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

Text

19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

Text

17:51 Новые детали Плана победы и атака на Одессу — эфир Вечір.LIVE

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

Text

15:00 В селах Грузии "помогали" голосовать — Гончаренко объяснил как

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре