Госпром в Харькове — что известно о здании, в которое попала РФ

Госпром в Харькове. Фото: Суспільне

Здание Госпрома в Харькове — одно из самых известных в мире сооружений в стиле конструктивизма, однако два дня назад оккупанты нанесли прямой удар авиабомбой по одному из подъездов здания. Поэтому мэр города Игорь Терехов инициировал разговор с главой ЮНЕСКО.

Об этом сообщил Игорь Терехов в своем Telegram в среду, 30 октября.

Читайте также:

Удар по зданию Госпрома в Харькове

Терехов отметил, что с 2017 года здание Госпрома находится в Предварительном списке ЮНЕСКО как объект всемирного наследия, а с 2023 года получило статус усиленной защиты. Однако два дня назад в результате прямого попадания управляемой авиабомбы один из подъездов Госпрома получил очень серьезные разрушения.

Последствия удара по Госпрому в Харькове Фото: t.me/synegubov

Последствия удара по Госпрому в Харькове Фото: t.me/synegubov

"Сегодня я инициировал разговор с главой Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Украине Карой Децци Бардески. Мы обсудили первоочередные шаги, необходимые для сохранения Госпрома", — сказал мэр Харькова.

Он сказал, что прежде всего он хочет обсудить два важных вопроса, в частности:

консервационные мероприятия, учитывая приближение зимы, а впоследствии о полном восстановлении здания в его оригинальном виде с привлечением финансирования;

ускорение внесения комплекса Госпрома и Каразинского университета в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, что будет способствовать повышению уровня их защиты.

"Со своей стороны мы будем активно привлекать украинских историков, архитекторов, ученых и других экспертов, чтобы международное сообщество в полной мере осознало подлинное культурное значение Госпрома. Спасибо Бардески за поддержку и готовность лично приехать в Харьков для координации дальнейших шагов!" — добавил Терехов.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Чем уникально здание Госпрома

Как известно, здание Госпрома является визитной карточкой не только Харькова, но и всей Украины. Это одно из самых известных в мире сооружений в стиле конструктивизма, архитектурный памятник национального значения.

Госпром был построен на протяжении 1925-1928 годов, в то время Харьков был столицей УССР. Здание стало одним из первых небоскребов. Ее высота достигала 63 метров (108 метров с телевизионной башней, добавленной в 1955 году), а площадь офисных помещений — 60 тысяч квадратных метров.

Госпром в 1930-е годы. Фото: Слободской край

Она расположена на площади Свободы, которая расположена в центре города и известна как одна из самых больших в Европе. Еще один интересный факт — здание Госпрома состоит из трех частей в форме буквы Н, соединенных мостами, создающими единый комплекс.

Архитекторы здания — Сергей Серафимов, Самуил Кравец и Марк Фельгер. По их словам, этим проектом они хотели подчеркнуть функциональность и использование современных промышленных материалов.

Напомним, недавно глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупанты не прекращают атаковать область. С ночи до утра 30 октября в нескольких громадах раздавались мощные взрывы от артиллерии, ударных беспилотников. Продолжаются активные боевые действия.

В то же время глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что оккупационные войска вплотную приблизились к Купянску Харьковской области. Они находятся в трех километрах от города.