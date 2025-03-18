Росія атакувала Харківщину дронами - поранено чоловіка, горіло підприємство

РФ вдарила по підприємству та школі на Харківщині — наслідки
Російські війська у понеділок, 17 березня, атакували дроном Харківську область. Внаслідок обстрілу постраждав місцевий мешканець.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у вівторок, 18 березня.
Обстріл Харківщини 17 березня
За даними правоохоронців, вчора увечері ворог здійснив дронову на Харківський район. Внаслідок цього було пошкоджено будівлі та приміщення цивільного підприємства, там спалахнула масштабна пожежа. Відомо про одного пораненого — 59-річного охоронця підприємства.
А близько 23:10 два БпЛА влучили по навчальному закладу у селищі Печеніги Чугуївського району, внаслідок чого загорілась будівля.
За попередньою інформацією, РФ використала дрони "Герань-2" для атак на Харківщину. Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами воєнних злочинів.
Нагадаємо, протягом минулої доби РФ сім разів вдарили по Харківській області з різного типу озброєння.
Також днями окупанти вдарили дроном по лікарні на Харківщині.
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