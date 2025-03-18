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РФ вдарила по підприємству та школі на Харківщині — наслідки

18 березня 2025 10:11
Євгенія Брюховецька - редактор
Росія атакувала Харківщину дронами - поранено чоловіка, горіло підприємство
Уламки дрона. Фото: Харківська обласна прокуратура
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська у понеділок, 17 березня, атакували дроном Харківську область. Внаслідок обстрілу постраждав місцевий мешканець.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у вівторок, 18 березня.

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Обстріл Харківщини 17 березня

За даними правоохоронців, вчора увечері ворог здійснив дронову на Харківський район. Внаслідок цього було пошкоджено будівлі та приміщення цивільного підприємства, там спалахнула масштабна пожежа. Відомо про одного пораненого — 59-річного охоронця підприємства.

Наслідки удару російських дронів по Харківщині: зруйновані будівлі та пожежі
Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

А близько 23:10 два БпЛА влучили по навчальному закладу у селищі Печеніги Чугуївського району, внаслідок чого загорілась будівля.

Атака безпілотниками 'Герань-2' на Харківщині: постраждав цивільний, знищено інфраструктуру
Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

За попередньою інформацією, РФ використала дрони "Герань-2" для атак на Харківщину. Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами воєнних злочинів.

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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, протягом минулої доби РФ сім разів вдарили по Харківській області з різного типу озброєння.

Також днями окупанти вдарили дроном по лікарні на Харківщині.

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