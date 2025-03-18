Обстріли Харківщини — росіяни сім разів за добу вдарили по регіоні

Росіяни сім разів вдарили по Харківщині — є постраждала
Російські війська за останню добу завдали по Харківській області сім ударів з різного типу озброєння. Внаслідок цього постраждала одна людина та є руйнування.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли Харківської області за останню добу
Синєгубов розповів, що о 15:50 17 березня окупанти вдарили керованою авіабомбою по селищі Золочів у Богодухівському районі. Там зафіксовано пошкодження приватного житлового будинку.
Вже о 16:15 окупанти вдарили по Золочеві повторно. Цього разу вже по території цивільного підприємства, було пошкоджено промислове обладнання.
О 16:45 РФ атакувала село Рясне того ж району. Внаслідок обстрілу FPV-дроном постраждала жінка.
За словами очільник ОВА, о 17:00 під обстрілом опинилось село Приколотне Куп'янського району. Трапилося влучання БпЛА на територію цивільного підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих та пошкоджень.
Однак за пів години армія РФ з РСЗВ обстріляла село Маліївка Ізюмського району. Пошкоджено приватний житловий будинок.
О 22:50 від атаки ворога постраждало Іванівське Берестинського району. Внаслідок обстрілу горіла трава та чагарники на площі 2,5 га.
А о 23:12 окупанти вдарили двома "шахедами" по селі Печеніги у Чугуївському районі. Сталося загоряння даху навчального закладу та спортивного залу на площі 62 м.кв.
Нагадаємо, 14 березня на Харківщині окупанти вдарили БпЛА по лікарні. Внаслідок атаки є постраждалі та виникла пожежа.
Крім того, вибухи в регіоні лунали пізно ввечері 13 березня. Згодом стало відомо, що вибухи були пов'язані з атакою дронів на регіон — від неї постраждали семеро осіб.
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