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Росіяни сім разів вдарили по Харківщині — є постраждала

18 березня 2025 09:53
Карина Приходько - Редактор
Обстріли Харківщини — росіяни сім разів за добу вдарили по регіоні
Наслідки удару по Харківщині. Фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

Російські війська за останню добу завдали по Харківській області сім ударів з різного типу озброєння. Внаслідок цього постраждала одна людина та є руйнування.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов розповів, що о 15:50 17 березня окупанти вдарили керованою авіабомбою по селищі Золочів у Богодухівському районі. Там зафіксовано пошкодження приватного житлового будинку.

Вже о 16:15 окупанти вдарили по Золочеві повторно. Цього разу вже по території цивільного підприємства, було пошкоджено промислове обладнання. 

О 16:45 РФ атакувала село Рясне того ж району. Внаслідок обстрілу FPV-дроном постраждала жінка.

За словами очільник ОВА, о 17:00 під обстрілом опинилось село Приколотне Куп'янського району. Трапилося влучання БпЛА на територію цивільного підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих та пошкоджень. 

Однак за пів години армія РФ з РСЗВ обстріляла село Маліївка Ізюмського району. Пошкоджено приватний житловий будинок.  

О 22:50 від атаки ворога постраждало Іванівське Берестинського району. Внаслідок обстрілу горіла трава та чагарники на площі 2,5 га.

А о 23:12 окупанти вдарили двома "шахедами" по селі Печеніги у Чугуївському районі. Сталося загоряння даху навчального закладу та спортивного залу на площі 62 м.кв. 

обстріли Харківщини 17 березня
Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, 14 березня на Харківщині окупанти вдарили БпЛА по лікарні. Внаслідок атаки є постраждалі та виникла пожежа.

Крім того, вибухи в регіоні лунали пізно ввечері 13 березня.  Згодом стало відомо, що вибухи були пов'язані з атакою дронів на регіон — від неї постраждали семеро осіб.

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