Россия атаковала Харьковскую область дронами - ранен мужчина, горело предприятие

Обломки дрона. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска в понедельник, 17 марта, атаковали дроном Харьковскую область. В результате обстрела пострадал местный житель.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram во вторник, 18 марта.

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Обстрел Харьковской области 17 марта

По данным правоохранителей, вчера вечером враг совершил дроновую атаку на Харьковский район. В результате этого были повреждены здания и помещения гражданского предприятия, там вспыхнул масштабный пожар. Известно об одном раненом — 59-летнем охраннике предприятия.

Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

А около 23:10 два БпЛА попали по учебному заведению в поселке Печенеги Чугуевского района, в результате чего загорелось здание.

Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

По предварительной информации, РФ использовала дроны "Герань-2" для атак на Харьковщину. Правоохранители начали досудебные расследования по фактам военных преступлений.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, за прошедшие сутки РФ семь раз ударили по Харьковской области из различного типа вооружения.

Также на днях оккупанты ударили дроном по больнице в Харьковской области.