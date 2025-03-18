Россия атаковала Харьковскую область дронами - ранен мужчина, горело предприятие

РФ ударила по предприятию и школе на Харьковщине — последствия
Российские войска в понедельник, 17 марта, атаковали дроном Харьковскую область. В результате обстрела пострадал местный житель.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram во вторник, 18 марта.
Обстрел Харьковской области 17 марта
По данным правоохранителей, вчера вечером враг совершил дроновую атаку на Харьковский район. В результате этого были повреждены здания и помещения гражданского предприятия, там вспыхнул масштабный пожар. Известно об одном раненом — 59-летнем охраннике предприятия.
А около 23:10 два БпЛА попали по учебному заведению в поселке Печенеги Чугуевского района, в результате чего загорелось здание.
По предварительной информации, РФ использовала дроны "Герань-2" для атак на Харьковщину. Правоохранители начали досудебные расследования по фактам военных преступлений.
Напомним, за прошедшие сутки РФ семь раз ударили по Харьковской области из различного типа вооружения.
Также на днях оккупанты ударили дроном по больнице в Харьковской области.
Читайте Новини.LIVE!