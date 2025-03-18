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РФ ударила по предприятию и школе на Харьковщине — последствия

18 марта 2025 10:11
Евгения Брюховецкая - редактор
Россия атаковала Харьковскую область дронами - ранен мужчина, горело предприятие
Обломки дрона. Фото: Харьковская областная прокуратура
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в понедельник, 17 марта, атаковали дроном Харьковскую область. В результате обстрела пострадал местный житель.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram во вторник, 18 марта.

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Обстрел Харьковской области 17 марта

По данным правоохранителей, вчера вечером враг совершил дроновую атаку на Харьковский район. В результате этого были повреждены здания и помещения гражданского предприятия, там вспыхнул масштабный пожар. Известно об одном раненом — 59-летнем охраннике предприятия.

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Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

А около 23:10 два БпЛА попали по учебному заведению в поселке Печенеги Чугуевского района, в результате чего загорелось здание.

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Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

По предварительной информации, РФ использовала дроны "Герань-2" для атак на Харьковщину. Правоохранители начали досудебные расследования по фактам военных преступлений.

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Скриншот поста прокуратуры

Напомним, за прошедшие сутки РФ семь раз ударили по Харьковской области из различного типа вооружения.

Также на днях оккупанты ударили дроном по больнице в Харьковской области.

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